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Oda seçimleri 2018’de

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği'ne bağlı (TOBB) Ankara Ticaret Odası seçimlerinin Bakanlar Kurulu Kararıyla 2018 yılının Nisan ayına ertelenmesinin ardından diğer oda seçimleri için de benzer bir karar alındı ve Oda seçimleri 218 Nisan ayına ertelendi.

Oda seçimleri 2018'de

23 Eylül 2017 Cumartesi 12:57

 Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği'ne bağlı (TOBB) Ankara Ticaret Odası seçimlerinin Bakanlar Kurulu Kararıyla 2018 yılının Nisan ayına ertelenmesinin ardından diğer oda seçimleri için de benzer bir karar alındı ve  Oda seçimleri 218 Nisan ayına ertelendi. Ankara ve İstanbul Sanayi Odaları seçimleri öncesi, FETÖ yapılanmasının özellikle odalarda yerleşmiş olması sebebiyle gerekli temizliğin yapılabilmesi adına alındığı iddia edilen erteleme kararı sonunda tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde düzenlendi. Buna göre Kocaeli genelinde Ekim ayı içerisinde yapılması planlanan KSO, KOTO, GTO ve KTO seçimleri Ankara’da olduğu gibi 2018 Nisan ayına ertelendi. Erteleme talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ileten yetkililerin Erdoğan’dan onay aldıkları öğrenildi. Konuyla ilgili TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açıklama yapmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurtdışından dönmesinin beklendiği ifade edildi.

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