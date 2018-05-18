Ödüller Protokolden

Emlak Konut Ortaokulu tarafından Gebze Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen GEKMO Matematik Olimpiyatı’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Ödül törenine Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Gebze İlçe Milli eğitim Müdürü Şener Doğan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik yaptığı selamlama konuşmasında dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Bu tür organizasyonların oldukça önemli olduğunu ifade eden Çelik, “Organizasyonda emeği geçen herkese ve eğitime verdikleri desteklerden ötürü Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz ‘dedi.



GENÇLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ



Gençlerin ülkenin güvencesi ve geleceğin teminatı olduğuna değinen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gençler bizim için çok kıymetli. Onlar bizim yarınlarımız ve yarınlarımızın daha aydınlık olması için elimizden geleni yapmalıyız. Gebze Belediyesi olarak her zaman eğitimin ve eğitimcinin yanındayız. Matematik sadece Fen Bilimlerin de değil insanların sosyal hayatında da oldukça önemli. Bu bağlamda dereceye giren öğrencilerimiz tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.



BU ÜLKENİN GELECEĞİ SİZLERSİNİZ





Ödül töreninde konuşan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “Siz değerli gençler bizlerin yarınlarısınız. Bu ülkenin geleceği, bizlerin umudusunuz. Bu anlamda sizlerin eğitimleri çok önemli. Bu ülkenin muhasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak olan sizlersiniz. Bunu gerçekleştirmek için de çok çalışmalısınız. Bizler sizlere güveniyoruz” dedi. Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.