Ödüllü Cağ Kebabı Yeme Yarışması'nda Zorlandılar
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir et restoranda düzenlenen para ödüllü 'cağ kebabı yeme yarışması', renkli görüntülere sahne oldu.
Çayırova ilçesinde et restoranı sahibi Rıdvan Dinç, sosyal medya hesabından, 50 dakika içerisinde kadınlar için 25, erkekler için 30 şiş cağ kebabı yiyip salatasını ve lavaşını bitirene 3 bin lira para ve bir çeyrek altın hediye edileceği duyurusu yaptı. Para ödüllü 'cağ kebabı yeme yarışması'nda en fazla 22 şiş yiyen çıkarken, kazanan olmadı. Yarışmanın kuralı gereği kazanamayan kişiler yedikleri cağ kebaplarının ücretini ödedi.
İşletme sahibi Rıdvan Dinç, “Erkeklerin 30, kadınların ise 25 tane cağ kebabı yemesi gerekiyordu. Süremiz 50 dakika, kebabın yanında bir salata ve bir içecek veriyoruz. 50 dakika içerisinde bunların hepsini bitirmeleri gerekiyor. Yarışmanın sonunda 3 bin lira para ödülü var, bir adet de çeyrek altın veriyoruz" dedi.
YEDİKLERİNİ KADAR ÖDÜYORLAR
Yarışmanın son derece ilgi çektiğini belirten Dinç, şöyle konuştu:
“Daha önce bir yarışmacımız 30 cağ kebabının hepsini yedi ama salatasını yiyemediği için kaybetti. Önceki haftalarda kadın yarışmacımız Esra hanım 25 cağ kebabı ve salatasını yedi üstelik 40 dakikada bitirdi. Şu ana kadar tek şampiyonumuz kendisi. Şu ana kadar 30’a yakın kişiyle yarıştık ama tek şampiyonumuz var. Yaklaşık 1 aydır düzenli aralıklarda yapıyoruz yarışmamızı, çok ilgi çekti inşallah devam ettireceğiz. Yarışmacılar 30 cağ kebabını tamamlayamayınca, yedikleri kadarını ödüyorlar. Bu akşam şampiyon biziz. Umuyoruz ki bundan sonraki yarışmalarda kazanan çıkar.”
‘SÜREM YETMEDİĞİ İÇİN PES ETTİM’
Yarışmada 22 şiş cağ kebabı yiyen Yasin Übüş, “Tıkanmamak için ilk önce eti yemek istemiştim, daha sonra çok ağır gelmeye başladı. Bünyem devamını kabul etmedi. Şu ana kadar 22 tane yedim, daha da yemeye devam ederdim ama yavaşlamaya başladım sürem yetmeyecek. Şu an için pes ediyorum" dedi.
‘NEFESİMİ DAHİ TUTTUM’
Yarışmayı kazanmak için kendini çok zorladığını ama başaramadığını ifade eden Ferhat Dursun, “Başlarda çok iyiydi ve ben çok hızlı yemeye başladım. Aslında 30 dakikada bitirip kendimi göstermek, şov yapmak istedim. Yemeğe düşkün bir insanım, normalde de hızlı yiyorum ama bu sefer olmadı. Kendimi çok zorladım hatta nefesimi dahi tuttum ama bir yerden sonra midem almamaya başladı, yapamadım" diye konuştu.
YARIŞMANIN TEK KAZANANI BİR KADIN
Önceki haftalarda yarışmayı kazanan ve şu ana kadarki tek şampiyon olan Esra Aydın, “25 şiş cağ kebabı yiyerek şampiyon oldum. 22’nci şişe kadar kolaydı ama sonra sıkmaya başladı, fakat gayet güzeldi. Benden böyle bir performans beklemiyorlardı, hatta ben de beklemiyordum. Kazandıktan sonra burada herkes tebrik etti. Kupamı da aldım paramı da aldım" dedi.