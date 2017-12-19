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Ödüllü Siyer-i Nebi Yarışması Gerçekleştirildi.

Anadolu Gençlik Derneği tarafından her sene Türkiye genelinde Orta Okul ve Lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Siyer-i Nebi sınavı ilçemizde geçekleştirildi.

Ödüllü Siyer-i Nebi Yarışması Gerçekleştirildi.

19 Aralık 2017 Salı 15:00

Darıca geneli tüm orta okul ve liselerde yapılan çalışmalar ve duyurular neticesinde gönüllü olarak kayıt yaptıran öğrencilere dağıtılan kitaplardan sorumlu olarak gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın gözlendiği sınav Darıca Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesinde bayan ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı sınıflarda yapıldı.

Sınavın sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirten Anadolu Gençlik Derneği Darıca İlçe Başkanı Ebubekir AKYÜZ , Efendimizin (S.A.V) hayatından öğrenci kardeşlerimize bir küçük sünneti dahi olsa öğretip hayatlarına tatbik etmelerini sağlayabilirmiyiz? derdi ile gerçekleştirdiğimiz sınava katılan tüm öğrencilerimizi, okullarda öğrencileri sınava kaydeden sorumlu öğretmenlerimizi ve evlatlarını bu sınava katılmaları için teşvik eden aileleri tebrik ediyoruz. Sınavda dereceye girenlere bayan ve erkeklerde lise ve orta okullar için ayrı ayrı ödüllerimiz belirlenmiş ve duyuruları yapılmıştı. Ödüller 31 Aralık 2017 Pazar günü Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezinde gerçekleştireceğimiz Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi programında takdim edilecektir. Bu vesile ile Darıca’da yaşayan tüm halkımızı ve özellikle gençlerimizi programımıza davet ediyoruz” dedi.

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