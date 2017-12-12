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“Öğren de Gel”

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur’un bir yazısında av sporu ile uğraşanları “Katiller Sürüsü” olarak nitelendirmesi, yüzbinlerce avcının ve hem avcı kızı hem de iyi bir avcı olan Avfest Yayın Grubu imtiyaz ortağı Tuna Güzelyurt’un tepkisini üzerine çekti.

'Öğren de Gel”

12 Aralık 2017 Salı 16:06


Fuat Uğur’a Tokat Gibi Cevap: “Öğren de Gel”

                Güzelyurt’un sosyal medya hesapları üzerinden, “Türkiye Gazetesi yazarı Fuat UĞUR, oturduğu yerden hadsizce ahkam kesmiş. Bize de cevap vermek düşer.” satırlarıyla başlayan paylaşımı, altta yer alan ifadelerle devam ediyor:

  “Dokusuna uzak olunan bir konuda kesilen ahkam ahmaklıktır. Bilmediğiniz ya da bilip de işinize gelmeyen gerçekler de var; ÖĞRETELİM.

1. Avcı, dediğiniz kişiler "KATİLLER SÜRÜSÜ" değildir. Gerçek katillerin kimler olduğunu kamuoyuna açık vaziyetlerden mütevellit gayet iyi biliyorsunuz; desteklenmediğiniz ya da yayın müdürlerinizce yapılan istişare toplantılarında kotalandığınız için, YAZMAK İŞİNİZE GELMİYOR!

2. Avcılık dönemsel ya da katliam konulu bir eylem değil, atalarımızdan bugüne taşınmış bir değerdir. Onların, sizin de atalarınız olduğunu düşünüyorum. Geçmişinizi tanıyın ki; bugünkü gibi gaflete düşmeyin.

3. Avcılık ile 3. sayfa haberleri arasındaki farkı anlamak için, ötekileştirmeden, toplumu karıştırmaya ve kargaşa yaratmaya yönlenmeden, ayrıca provokatör davranışlardan kaçınarak ve tarafsız olarak yazmak gerekir. Becerebilirseniz deneyin. Avcılar sizi bu saatten sonra sevmese de gerçeklerle yüzleştiğinizde kendinizi sevmeniz için sebebiniz olur.

4. Avcılık sadece avlanmak değildir; dostluktur, kardeşliktir, birliktir, beraberliktir ve sevgidir.

5. YAPILAN KATLİAMLARA, RUHSATSIZ SİLAHLANMAYA ve AV TÜFEĞİ KONULU İŞLENEN SUÇLARA biz de karşıyız ve cezasız kalmaması konusunda mutabıkız. Velhasıl bu konuda sizin gibi işimize geldiği yerden karalayarak değil, göğsümüzü gere gere meydanlarda efor sarf ediyoruz. Buyurun gelin, cesaretiniz varsa avcılarla hasbıhal edin, sonra öğrendiklerinizi harmanlayıp doğruya en yakını yazın çizin.

6. Yazıdaki hadsizlik, işlenen suçun baremini aratmıyor. Şimdi, sen mi özür dilersin; yoksa bağlı bulunduğun yayın kuruluşu tekzip mi yayınlar bilemiyorum? Ancak, bildiğim bir şey var ki; o da mürekkep yalamak ile olmuyor. İmam Malik ne güzel söylemiş; "İnsanlık adabını, ilimden evvel öğrenmek lazımdır." diye.

Ben bir kadınım ve elim kalem de tutuyor, silah da. Dokusuna uzak olunan bir konuda kesilen ahkam ahmaklıktır. Öğren de gel!

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