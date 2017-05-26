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Öğrenci ile Velileri Piknik ve Uçurtma Şenliğinde Buluştu

Gerçekleştirdiği birçok sosyal ve kültürel projelerle farklılık oluşturan Çayırova Belediyesi, Bilgievlerini piknik ve uçurtma şenliğinde buluşturdu. Bilgievlerinde eğitim alan öğrencilerin buluştuğu uçurtma şenliğinde Başkan Demirci’de çocuklara eşlik etti.

Öğrenci ile Velileri Piknik ve Uçurtma Şenliğinde Buluştu

26 Mayıs 2017 Cuma 16:45

Gökyüzünü Rengarenk Uçurtmalar Süsledi Başkan Demirci’de Uçurtma Uçurdu 

Anne-Çocuk Kulüpleri, Bilgievleri ve Gençlik Merkezleriyle eğitim alanında önemli bir örnek teşkil eden Çayırova Belediyesi, eğitimin yanı sıra düzenlediği çeşitli etkinliklerle de dikkat çekiyor. Geziler, çeşitli kurslar, sosyal, kültür ve sanat programlarıyla göz dolduran belediye, bu seferki etkinliğinde gökyüzünü uçurtmalarla süsledi. Çağdaşkent Parkında çocukların ve annelerinin yer aldığı etkinliğe katılan Belediye Başkanı Şevki Demirci, çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. Düzenlenen etkinliğin daha geniş kapsamlısının ilerleyen zamanda yapılacağını dile getiren Başkan Demirci, çocuklara uçurtmanın nasıl uçurulacağı hakkında bilgiler verdi. Çocuklarla birlikte vakit geçiren Demirci, “Bugün çocuklarımızla birlikte güzel bir etkinlikte buluştuk. Düzenlediğimiz uçurtma şenliğinde çocuklarımızın neşesine ve sevincine ortak olduk. Belediye olarak sosyal, kültürel ve sanat alanındaki programlara daha ağırlık vereceğiz.”dedi.

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