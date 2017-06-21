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Öğrenci ve işçilere meclisten müjde

Meclis'ten 2 iyi haber geldi. İşçilere tazminat ve benzeri haklarını yıllar süren davalar yerine kısa sürede alma yolu açılırken, öğrencilere de staj ücreti müjdesi geldi.

Öğrenci ve işçilere meclisten müjde

21 Haziran 2017 Çarşamba 10:26

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'na göre; işçi kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin gibi ücret; işveren de alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla 1 hafta uzatılabilecek. Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, görüşme yapılamaması veya anlaşmaya varılamaması hallerinde faaliyetini sona erdirecek, son tutanağı düzenleyerek durumu derhal arabuluculuk bürosuna bildirecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeye göre de YÖK, 1 Ocak 2023'e kadar, devlet üniversitelerinin fen ve mühendislik bilimleri lisans öğrencilerinin, öğrenimlerinin son yılında bir yarıyılı özel sektör işletmelerinde, uygulamalı eğitimle tamamlamalarını zorunlu kılmaya yetkili olacak. Öğrencilere 444.76 TL maaş ödenecek.

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ DEĞİŞİYOR

İş sözleşmesi feshedilen işçi, sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla, bir ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvuracak. Başvurudan sonuç alınamaması halinde 2 hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilecek. Tazminat için zaman aşımı süresi 5 yıl olacak.

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