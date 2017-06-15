Öğrenci yurtlarının yangın tedbirleri denetlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrenci yurtlarında oluşabilecek muhtemel yangınlara karşı tedbirlerini alıyor. Bu kapsamda İtfaiye Dire Başkanlığı, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren öğrenci yurtlarının ve yatılı kursların yangın güvenliğinin işlevsel olup olmadığını denetledi. Denetimlerde yangın söndürme tüpleri, yangın vanaları ve yangın merdivenlerinin uygunluğuna dikkat edildi.

188 YURT VE KURS DENETLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen denetimler kapsamında, 92 öğrenci yurdu ile 21’i yatılı, 75’i gündüzlü olmak üzere 96 kurs, denetimden geçirildi. Denetimler kapsamında 55 adet kreşin de yangın tedbirleri incelendi. Yapılan denetimler sonucunda, yangın tedbirlerinde eksiklik tespit edilenlerin durumu, işletme sahiplerine ve ilgili kurumlara iletildi.

EKSİKLİKLER GİDERİLİYOR

Yapılan tebligatların ardından, ilgili kurumlar tarafından, yangın tedbirleri yetersiz bulunan yurt ve kurslara eksikliklerin giderilmesi için süre verildi. Verilen süre zarfında, eksiklerini tamamlamak zorunda olan tesisler, denetimler sonucunda ortaya çıkan eksikliklerin tamamlanması için çalışma başlattı. Tadilat çalışmaları, İtfaiye Daire Başkanlığı’nın uzmanları gözetiminde sürdürülüyor.

İŞ YERİNİ AÇMADAN İTFAİYEYE DANIŞIN

İtfaiye yetkilileri, her türlü işyerlerinin açılmadan önce itfaiyeye danışmasını öneriyor. Bu sayede, yangın tedbirlerinin önceden gerekli şekilde alınması mümkün olacağından de can ve mal kayıplarının önüne geçiliyor.