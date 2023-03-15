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Öğrenciler Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde Bir Araya Geldi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler, Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde "Şiirlerle Çanakkale" programında bir araya geldi.

Öğrenciler Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi'nde Bir Araya Geldi

15 Mart 2023 Çarşamba 16:28

                                        
 
 İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Türkan Dereli İlkokulu öğrencileri Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde düzenlenen Şiirlerle Çanakkale programında bir araya geldi. Programa, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 
   
 "Düşman vazgeçmiyordu ancak Türk’ün azmi de vazgeçmiyordu" 
 Programın açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, "108 yıl önce bugün 1915 yılında topraklarımızı ve milli bütünlüğümüzü bölmek isteyen itilaf devletleri, İstanbul’a sahip olma arzusuyla yenilmez dedikleri Fransız ve İngiliz gemilerinden oluşan birleşik donanmayı Çanakkale Boğazına demirleyerek ağır saldırılar başlattı. Bu saldırıların en büyüğü 18 Mart 1915 günü yapılandır. Bu yapılan saldırılar kahramanca ve cesaretle geri püskürtüldü. Düşman vazgeçmiyordu ancak Türk’ün azmi de vazgeçmiyordu. Düşman fark etti ki Türk askeri söz konusu vatan, bayrağı ve bağımsızlık olunca canı pahasına mücadele verirdi. Annelerin evlatlarını kaybettiği bir savaş, biz Türk halkını dünyaya tanıtan bir savaş oldu. Bize de Türklüğün ateşiyle parlayan bir çift mavi gözü Mustafa Kemal’i tanıttı. Adını ilk olarak Çanakkale Savaşı’nda duyduğumuz Mustafa Kemal, o zamanlar genç bir albaydı. Conk Bayırında Britanya ve Anzak askerlerine karşı düzenlediği başarılı taarruzlarda adını tarihe yazdırdı. Bugün de bu kutlu zaferin 108’inci yılını anıyoruz. Burada bana bakan pırıl pırıl genç bir nesil görüyorum. Onlara tarihimizi anlatan öğretmenleri, kıymetli eğitimcilerimizi kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi. 
 Konuşmaların ardından Türkan Dereli İlkokulu öğrencileri Çanakkale Zaferi temalı şiirlerini seslendirdi. Öğrenciler okudukları şiirlerle Çanakkale ruhunu yaşatırken, misafirlerden alkış aldılar. 
 





                               


İHA
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