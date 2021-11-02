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Öğrenciler Bu Projeyle Mesleğine Yön VerecekRüyam Ajans Reklam

“Geleceğe El Ver, Geleceğe Yön Ver” sloganıyla hazırlanan “Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması” projesi başladı.

Öğrenciler Bu Projeyle Mesleğine Yön VerecekRüyam Ajans Reklam

02 Kasım 2021 Salı 20:56

IPA II kapsamında yürütülecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığınca desteklenen Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Projesi Ankara’da düzenlenen toplantıyla başladı.

Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin, öğretmen ve idarecilerin eğitimi, öğrenim ortamlarının iyileştirilmesi, öğrenciler için Mesleki ve Teknik Eğitimin cazip bir seçenek haline getirilmesi amaçlarını taşıyan projenin uygulandığı illerin başında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Denizli, Adana, Sivas, Konya, Eskişehir, Trabzon, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Erzincan, Kayseri, Afyon, Manisa, Çanakkale, Kırşehir, Tekirdağ, Zonguldak, Samsun yer alıyor.

Ankara/Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin ÖZDEBİR, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya ERKAN,  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Birinci Müsteşarı Angel GUTIERREZ HIDALGO DE QUINTANA ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sadri ŞENSOY projeyle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Yapılan konuşmalarda mesleki eğitimin önemi vurgulanırken Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir;  “Gençlerimizi daha çok mesleğe yöneltmemiz lazım” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ise; Covid 19 sürecinde meslek liselerinde maske üretiminin yapıldığına, Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılmasına ve gelişmesinin önemine vurgu yaptı. Liseye geçiş sınavlarında Mesleki eğitimi seçen öğrencilerin sayısındaki artışa dikkat çekti.

AVKON Genel Başkanı Şakir Gürel’in de katılım sağladığı projenin kapanış konuşmasında teşekkür mesajları iletildi ve aile fotoğrafı çekimi sonrası program yemekle sona erdi.

 







AA
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