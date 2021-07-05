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Öğrenciler Forestanbul’u gezdiler

Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi öğrencileri Forestanbul Macera Park’ı gezerek gönüllerince eğlendiler.

Öğrenciler Forestanbul'u gezdiler

05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:56

 Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi öğrencileri Forestanbul Macera Park’ı gezerek gönüllerince eğlendiler. Etkinlik alanında birbirinden farklı parkurlarda macera dolu bir gün yaşayan öğrencilerin performansları  survivor’ı aratmadı.

Yoğun ders temposuna küçük bir mola veren Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde Forestanbul Macera Park gezi programına katıldılar. Gruplar halinde farklı gün ve saatlerde geziye katılan öğrenciler, parkura başlamadan önce kısa bir eğitimden geçtiler. Eğitimin ardından kolaydan zora doğru olmak üzere tasarlanmış 11 adet parkurda yeteneklerini sergileyen öğrenciler, her parkurda farklı heyecan yaşadılar. Yoğun ders ve sınav temposu sonrası gezinin kendileri için büyük bir moral olduğunu söyleyen öğrenciler, kendilerine böyle bir imkan tanıyan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ ye teşekkür ettiler.









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