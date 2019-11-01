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Öğrenciler için 10 numara hat

Büyükşehir Belediyesi, Otogar – Umuttepe arasında ring görevi gören hat 10 ile öğrencilerin ve vatandaşların Kocaeli Üniversitesi’ne ulaşımını kolaylaştırıyor.

Öğrenciler için 10 numara hat

01 Kasım 2019 Cuma 09:36

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve öğrenciler arasında ‘10 numara hat’ olarak bilinen hat 10’un seferlerine aralıksız devam ediliyor. Bir günde gidiş dönüş olmak üzere 59 sefer yapan 10 numaralı hat, öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Tramvayla otogar bölgesine gelerek ardından 10 numaralı hattı kullanan öğrenciler ve vatandaşlar, Umuttepe’ye rahat, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlıyor.

 

BİRÇOK HATLA AKTARMA SAĞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletilen Hat 10’un en belirgin özelliklerinden biri de birçok farklı hatla aktarma imkânı sağlaması. 30 dakikada bir karşılıklı olarak hareket eden otobüsler özellikle öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Hat 10’a aktarma sağlayan hatlar 300,280,170,190, 435,530,250,175 olarak biliniyor.


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