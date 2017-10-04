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Öğrenciler kuşları izledi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda kuş gözlem etkinliği gerçekleştirdi.

Öğrenciler kuşları izledi

04 Ekim 2017 Çarşamba 13:54

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü, göçmen kuşların en önemli uğrak alanlarından biri olan Eski Gölcük Yolu kenarındaki sulak alanda öğrenciler ve vatandaşların katıldığı kuş gözlemi etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler İzmit Körfezi'nin çok geniş bir açıdan görülebildiği Kuş Gözlem Kulesi'ne çıkarak yaban kuşlarını dürbünlerle izleme imkanı buldu. Aynı zamanda İstanbul Kuş Gözlem topluluğu temsilcileri tarafından sulak alanlar ve su kuşları ile ilgili bilgiler verildi.

 

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Orman ve Su işleri Kocaeli Şube Müdürü İlyas Çiçek, "Bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü. Tabiat turizmi eylem planı kapsamında ilimizde her yıl etkinliklerimiz oluyor. Bugün de bunlardan bir tanesi 'Tabiatla kaynaşıyor, hayatla buluşuyoruz' projemizin adı. Bugün buraya çocuklarımızı getirdik. Çocuklarımıza kuş gözlemini yaptırıyoruz, uzman arkadaşlarımız var. Bulunduğumuz alan İzmit sulak alanı 35 hektarlık bir alan ve burada 165 tür kuşumuz var. Ayrıca ilimizde seyrek yaban hayatını geliştirme sahamız var. Bir o kadar kuşumuz da orada da var. İnşallah önümüzdeki seneye bir kuş gözlem kulesi de orada yapacağız. İnsanlarımıza tabiatı, doğayı, yaban hayatını sonuç itibariyle hayvanlarımızı tanıtacağız koruyacağız amacımız bu" dedi.

Hayatında ilk kez flamingo gördüğünü söyleyen Asude Sivri adlı öğrenci, "Daha önceden hep kitaplarda gördüğüm flamingoyu dürbünle izleyerek görme imkanı buldum. Çok mutlu oldum. Ayrıca bir çok tanımadığım su üzerinde duran kuşları gördüm" diye konuştu.

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