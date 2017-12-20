Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün Yücel Boru Fen Lisesi’ne yaptığı ziyarette iki kurum arasında eğitim, akademik çalışma, sosyal ve kültürel konuları kapsayan işbirliği protokolü törenine de katıldı. İlki 2015 yılında imzalanan protokol, Rektör Görgün, Okul Müdürü İsmail Boğa ve öğretmenlerin katılımıyla öğretmenler odasında gerçekleştirildi. Ziyaretin sonunda pek çok alanda ortaöğretim kurumlarını akademik açıdan değerli görüp destekleyen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün´e hem ziyaretinden dolayı, hem de gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür edildi.
Öğrenciler Rektörden Kariyer Dersi Aldı
GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün Yücel Boru Fen Lisesi’nde 12. Sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerin kariyerleri için yol gösterici açıklamalar yapan Görgün okul yönetimi ile işbirliği protokolü imzaladı.