Öğrenciler Rektörden Kariyer Dersi Aldı

Gebze Bölgesinin başarılı okulları arasında yer alan Yücel Boru Fen Lisesi’nin daveti üzerine Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün liseye ziyaret gerçekleştirdi. Yücel Boru Fen Lisesi Medeniyet ve Düşünce Kulübünün davetlisi olan Görgün’ü okul müdürü İsmail Boğa, okul öğretmenleri ve öğrenciler karşıladı. Okulun seminer salonunda 12. sınıf öğrencilerine “Kariyer ve Gelecek Eğitimi” sunumunu gerçekleştiren Görgün öğrencilerin kariyer planlamalarında yardımcı olacak açıklamalar yaptı. Geleceğin dünyası ve Türkiye’sine ışık tutan Görgün, öğrencilerin öncelikle kendilerini mutlu hissedeceği meslekleri tercih etmelerini öğütledi. Ülkemizin milli atılımlar yapması gereken konuların altını çizen Rektör Görgün, geleceğin meslekleri ve çalışma alanları hakkında bilgiler verdi. Görgün sunumunun büyük bir kısmını öğrencilerden gelen soruları cevaplamaya ayırdı. Sunum sonunda kendisine öğrenciler tarafından çiçek taktim edildi. Sunumun ardından öğretmenler odasında okul öğretmenleri ile bir araya gelen Rektör Görgün öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün Yücel Boru Fen Lisesi’ne yaptığı ziyarette iki kurum arasında eğitim, akademik çalışma, sosyal ve kültürel konuları kapsayan işbirliği protokolü törenine de katıldı. İlki 2015 yılında imzalanan protokol, Rektör Görgün, Okul Müdürü İsmail Boğa ve öğretmenlerin katılımıyla öğretmenler odasında gerçekleştirildi. Ziyaretin sonunda pek çok alanda ortaöğretim kurumlarını akademik açıdan değerli görüp destekleyen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün´e hem ziyaretinden dolayı, hem de gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür edildi.