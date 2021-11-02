Öğrenciler Sordu Büyükgöz Cevapladı

50. Yıl Chreysler’li minik öğrenciler sordu Başkan Büyükgöz yanıtladı. 50. Yıl Chrysler İlköğretim Okulu 2-B sınıfında eğitimlerine devam eden bir grup öğrenci Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile okul dergileri için röportaj yaptı. Mirasu, Aroeş, Miran Deniz, Nisa ve Zeynep isimli öğrencileri ve ebeveynlerini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilerin hazırladığı soruları cevaplandırdı. Öğrencilerin ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Siz değerli çocuklarımızın güvenli bir şekilde sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği 16 adet yeni park yaptık.

OYUNLAR İÇİN YENİ PARKLAR

Müsait alana sahip bölgelerimizde yeni format parkları da hizmete açtık. Bu parkları standart format dışında mini futbol ve basketbol sahaları ile zenginleştirdik. Günümüzde çokça rağbet gösterilen kay kay sporu için 2 adet Skate Park Projesi’ni gündemimize aldık. Projenin ilk etabı olan Yenikent Mahallesi Kay Kay Park’ını 2021 yılının Haziran ayında hizmete açtık. 2. etap olan Güzeller Mahallesi Kay Kay Paten Parkı ve Spor Tesisleri’nin yapım çalışmaları ise devam ediyor. Mirasu, Aroeş, Miran Deniz, Nisa ve Zeynep evladımıza ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum. Benim için özel ve çok keyifli bir röportaj oldu. Tüm evlatlarımıza derslerinde başarılar ve zihin açıklığı diliyorum” dedi.





























