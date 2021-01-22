banner571
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Öğrencilerden sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ilkokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu gönderdi.

Öğrencilerden sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu

22 Ocak 2021 Cuma 12:35

Mehmet Alp Tiryakioğlu İlkokulu 4/E sınıfı öğrencisi Mert Doğru sınıf arkadaşları adına yazdığı mektupta, salgınla mücadelede gece gündüz demeden olağanüstü bir çalışmada bulunan kahraman sağlık personeline teşekkür etti.

Sağlık çalışanları adına mektubu teslim alan İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Mert ve arkadaşlarının duygularını çok güzel kaleme aldığını belirtti.

Bunun yanı sıra mektuba çizilen resmin de çok anlamlı olduğunu belirten Kadıoğlu, tüm sağlık çalışanları adına Mert'e, sınıf arkadaşlarına ve öğretmenleri Şule Kılıçkaya'ya teşekkür ederek, öğrencilerle en kısa sürede görüntülü görüşeceğini kaydetti.

Kadıoğlu, yarıyıl tatilinin geldiğini hatırlatarak, "Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz yorucu bir dönemin ardından dönemi noktalıyor. Tüm öğrencilerimizin bu arayı çok iyi değerlendirmelerini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’de su sorununu çözücek iki yeni baraj masaya yatırıldı Kocaeli’de su sorununu çözücek iki yeni baraj...
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı...
Fırtınada hasar gören yüksek gerilim hattı uzun uğaş sonunda onarıldı Fırtınada hasar gören yüksek gerilim hattı uzun...
Ormanya böyle ayrı güzel Ormanya böyle ayrı güzel
Çayırova’da Mevsimlik Budama Çalışması Çayırova’da Mevsimlik Budama Çalışması
Evi Yanan Ailenin İmdadına Büyükşehir Yetişti Evi Yanan Ailenin İmdadına Büyükşehir Yetişti
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli’de su sorununu çözücek iki yeni...
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile Kocaeli’de...

Haberi Oku