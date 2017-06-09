Öğrencilere Anlamlı Karne Hediyesi

Yaptığı hizmet ve projelerle sosyal belediyeciliğe farklı bir boyut kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Çayırova İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde yapılan törende öğrencilere bisikletlerini dağıttı. Törene katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çayırova İlçe Kaymakamı Mustafa Hotman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, öğretmen ve veliler öğrencilerin sevinçlerine ortak oldular. İlçe genelinde 3 bin öğrenciye bisiklet dağıtan Başkan Demirci, öğrencilerle beraber ilk sürüşlerini yaptı.

Başkan Demirci Öğrencilere Bisiklet Dağıttı

Öğrencilere çok dikkatli olmalarını tavsiye eden Demirci, yaptığı konuşmasında bisiklete binen öğrencilerin çok dikkatli olmalarını istedi. Demirci: “Bugün ilçemizde eğitim gören 3.000 tane 5. sınıf öğrencimize bisikletlerini hediye ediyoruz. Onların sporla dolu, hareketli bir yaz tatili geçirmelerini arzuluyoruz. Batı ülkelerinin sorunu olan obezite artık ülkemizin de önemli bir sorunu. Gençlerimizde ve çocuklarımızda da bunu gözlemliyoruz. Birçok hastalık hareketsiz yaşam tarzından kaynaklanıyor. Yerel yönetimler olarak son yıllarda spora, eğitime, sosyal ve kültürel hayatın canlanmasına büyük yatırımlar yapıyoruz.5 Semt Konağı ve 2 okulu hizmete açtık. 2 Kültür Merkezi ve Kentpark projelerimiz devam ediyor. Ayrıca Büyükşehir yatırımıyla da 2 Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz da yükseliyor. Çayırovada 3 yılda yaklaşık 110 Milyon liralık eğitim, kültür ve spor yatırımını hayata geçiriyoruz. Spora yaptığımız yatırımı bugün 3.000 yavrumuza bisiklet hediye ederek taçlandırıyoruz. Bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve şehrin altyapısını da buna göre yapılandırmak amacındayız. Bisikletlerinizi sağlık ve güvenle kullanmanızı diliyor, herkese sporla dolu bir yaşam temenni ediyorum” dedi.

Başkan Karaosmanoğlu Öğrencilere Spor Yapmalarını Tavsiye Etti