Öğrencilere geri dönüşüm eğitimi

31 Mayıs 2017 Çarşamba 13:29
Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Şişecam işbirliğiyle, cam atıkların geri dönüşümünde farkındalığı artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla eğitimler gerçekleştirildi. Gebze’de bulunan ilk ve ortaokullar genelinde yapılan eğitimlerde yaklaşık 2000 öğrenciye ulaşılarak cam atıkların geri dönüşüme kazandırılması ile ilgili eğitim verildi. Geri dönüşümde eğitimin önemine vurgu yapan Çevre koruma ve Kontrol Servisi ekipleri bu eğitimler sayesinde sonsuz kez ikincil madde olarak tekrar üretime dahil edilebilen cam atıklarının kalitesini kaybetmeden yüzde yüz geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.
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