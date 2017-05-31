Öğrencilere geri dönüşüm eğitimi Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Servisi cam atıklarının geri dönüşüme kazandırılması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi ile ilgili çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 13:29