‘’Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfettirmeliyiz’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Neşet Yalçın Ortaokulu Müdürü Muzaffer Gülcü ve Okul Aile Birliği Başkanı Suna Karlıdağ’ı makamında konuk etti. Eğitimde en önemli ilkesinin gelecek nesillerin ahlaklı yetişmesi diyen Karaosmanoğlu, “Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine katkı sunmalıdır. Türkiye’nin geleceğe güvenle bakmasına katkı sunacak bu durum ülkemiz açısından elzemdir” dedi.

ÖĞRETMENLERİMİZE BÜYÜK GÖREV DÜŞMEKTEDİR

Kılavuz Gençlik Modeli ile gençlerin yürüdükleri yolu aydınlatmaya devam ettiklerini de ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kıymetli çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerinde, sosyal yaşamlarında ihtiyaçları olan araçlara ulaşmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki gençlerimiz yarının müreffeh ve güçlü Türkiye’sinin dinamik gücünü oluşturmaktadır. Bu dinamik gücü harekete geçirmek de bizim elimizde, geçlerimizin elindedir. Bu noktada eğitim camiamızın temsilcileri olan sizlere ve öğretmenlerimize büyük görev düşmektedir” şeklinde konuştu.

“ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ, ÜRETİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime verdiği katkılar için Darıca Neşet Yalçın Ortaokulu Müdürü Muzaffer Gülcü ve Okul Aile Birliği Başkanı Suna Karlıdağ Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür etmeyi de ihmal etmediler. Büyükşehir olarak okulların ihtiyaçlarına dönük projeler geliştirdiklerini ifade eden Karaosmanoğlu, “Okullarımıza Fen Laboratuvarları, spor salonları, kütüphaneler ve çevre düzenlemeleri yapıyoruz. Öğrencilerimiz için çalışıyoruz, üretiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.