Öğrencilerin dileği gerçek oldu

MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU
Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçen Ayar, okullarda bulunan ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ederek “Bir dilek tut” kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında öğrenciler isteklerini mektuplara yazarak, Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kollarına ulaştırdı. Yazılan mektupları dikkatle okuyan Kadir Ayar ve yönetim Kurulu üyeleri öğrencilerin isteklerini yerine getirmeye başladı. Her akşam öğrencilerin isteklerini yerine getirmek amacıyla çalışma başlatan Kadir Ayar, öğrencilerin mutluluklarına ortak olarak takdir topladı.
BAŞKAN AYAR TEŞEKKÜR ETTİ
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Kadir Ayar, “ 2 İnci Trabzonlu Gençler Buluşuyor etkinliğimiz kapsamında dilekte bulunan 22 genç yavrularımızın hayallerini gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmadan bizlere Destek olan firmalarımızın hepsine teşekkür ederim. Bizi yalnız Bırakmayan dernek başkanımız Necdet Demirtaş ve Milli Eğitim Şube Müdürümüz Mahmut Aşıkoğlu ve çok değerli hepsi ayrı ayrı Gebze’nin değeri olan genç yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ederim. “ dedi