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Öğrencilerin Jestleri Başkan Şayir’i Duygulandırdı!

Tüm Türkiye’ye örnek olan tablet çalışması sonrası öğrencilerden Başkan Şayir’e duygulandıran teşekkür jestleri gelmeye başladı.

Öğrencilerin Jestleri Başkan Şayir'i Duygulandırdı!

10 Mart 2021 Çarşamba 13:24

 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, Dilovası Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Makine OSB ile birlikte ilçede okuyan tüm ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine 10 bin tablet dağıtımının ardından öğrencilerden Başkan Şayir’e hazırladıkları minik teşekkür jestleri Başkan Şayir’i duygulandırdı. 

BAŞKAN ŞAYİR’İ DUYGULANDIRAN MEKTUP 

Dilovası GEBKİM MTAL okulu öğrencilerinden Begüm Odabaşı, gönderdiği mektupla Başkan Şayir’e teşekkür etti. Begüm Odabaşı mektubunu Başkan Şayir, sosyal medya hesabından paylaştı. Odabaşı mektubunda; “Sayın Başkanım. Öncelikle tablet-bilgisayar hediyeniz için çok teşekkür ederim. Pandemi sürecinde bilgisayarım olmadığı için cep telefonumdan dersleri takip ediyordum. Artık derslerimi tabletimden devam edeceğim. Bu güzel hediye için emeği ve katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Allah yolunuzu açık etsin. Sağolun” ifadelerine yer verdi. Begüm’ün duygulandıran mektubunu sosyal medyada paylaşan Başkan Şayir, Begüm’e teşekkür ederek, “Eğitiminize bir nebze katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Eğitim ile Yükselen Şehir Dilovası” diye paylaştı. 

BAŞKAN ŞAYİR’İN RESMİNİ ÇİZDİ 

Begüm Odabaş’ın mektubunun ardından bir teşekkür jesti de Arife Karasu adlı öğrenciden geldi. Başkan Şayir’in karakalem resmini çizen Arife Karasu Başkan Şayir’e tabletten dolayı teşekkür etti. Karakalem çalışmayı sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Şayir yaptığı açıklamasında “Biz ona tablet hediye ettik. O bize resim. Ne güzel bir yetenek. Teşekkürler Arife Karasu kardeşim. Kalemine sağlık” ifadelerini kullandı. 









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