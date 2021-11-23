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Öğretmen Gözüyle Kocaeli Sanat Çalıştayı’na SEKA Kağıt Müzesi ev sahipliği yaptı

Öğretmen Gözüyle Kocaeli Sanat Çalıştayı ve 41 Sanat Orkestrası’nın müzik dinletisi SEKA Kağıt Müzesinde gerçekleştirildi

Öğretmen Gözüyle Kocaeli Sanat Çalıştayı'na SEKA Kağıt Müzesi ev sahipliği yaptı

23 Kasım 2021 Salı 13:11

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve SEKA Kağıt Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Öğretmen Gözüyle Kocaeli Sanat Çalıştayının dördüncüsü SEKA Kağıt Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. SEKA Kâğıt Müzesi Süreli Sergi Salonunda gerçekleşen çalıştay ile birbirinden güzel eserler ortaya çıktı.


41 SANAT ORKESTRASI

İlimizin tarihi ve doğal güzelliklerini kültürel birikimleriyle harmanlayan Görsel Sanatlar Öğretmenleri sanat eserlerini bir araya gelerek üretirken, teknik ve bilgi paylaşımları sayesinde alanlarında kendilerini geliştirebilme imkânı buluyor. SEKA Kâğıt Müzesi Süreli Sergi Salonunda 3 gün süren çalıştayda birbirinden güzel eserler ortaya çıktı. Etkinliğin son günü 41 Sanat Orkestrası’nın gerçekleştirdiği müzik dinletisi ile tamamlandı.


33 ESER SDKM’DE SERGİLENECEK

33 öğretmenin eserlerini çalıştıkları etkinlik sonunda ortaya çıkan farklı tekniklerdeki 33 eser, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde SDKM’de sergilenecek. Etkinliğe katılan öğretmenler sanatçının her zaman yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gerek öğrenci gerekse yetişkin sanat eğitimi konusunda işbirliği içerisinde ve ortak görüşte olmasının tüm sanatseverler için birçok avantajı da beraberinde getirdiğini dile getirdi.





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