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Öğretmenler Eğitimlerini Tamamladı

Çayırova Belediyesi Anne-Çocuk Kulüpleri, Bilgievleri ve Gençlik Merkezi öğretmenlerine yönelik düzenlenen eğitim seminerlerinin son programı Yrd. Doç.Dr. Emine Ayyıldız’ın Davranış Problemleri ve Baş etme Yolları, Özel Eğitimde Güncel Durum ve Yaklaşımlar konulu sunumuyla tamamlandı. 

Öğretmenler Eğitimlerini Tamamladı

22 Haziran 2017 Perşembe 14:13


Üç günlük eğitim programına katılan Çayırova Belediyesi’nin eğitim kurumlarında görev alan öğretmenleri eğitimlerin ardından Yaz Okulları’nda kendi branşlarında hizmet vermeye devam edecek. 2017-2018 eğitim- öğretim dönemine iddialı bir şekilde hazırlanan Çayırova Belediyesi, eğitime vermiş olduğu destekle kaliteli eğitim anlayışına yeni bir boyut kazandırıyor.
Kaliteli Eğitim İçin Seminer ve Konferanslar Sürecek
Öğretmenler seminerde aynı zamanda, öğrenciler için daha da verimli eğitim yapmanın yollarını, karşılaşılan sorunları, yapılacak sosyal faaliyetler ve bundan sonraki süreçte izlenecek yollar, gibi birçok konuda fikir alış verişinde bulunup, değerlendirmeler yaptı. Gün boyu devam eden seminerde sunum yapan Yrd. Doç.Dr. Emine Ayyıldız, çocuklarda davranış bozukluklarını tarif eden belirtileri paylaştı. Çocuğun çeşitli ruhsal ve bedensel nedenlere bağlı, iç çatışmalarını davranışlarına aktarması sonucu ortaya çıktığını vurgulayan Ayyıldız: “Hırçınlık, sinirlilik, saldırganlık, inatçılık, yalan söyleme, bir şeyler çalma, küfür gibi davranışlar davranış bozukluklarına girer. Davranış, bireyin dışardaki diğer insanlarca da doğrudan doğruya gözlemlenebilecek tüm eylemleridir. Uyum ise bireyin sahip olduğu özelliklerinin kendi benliğiyle içinde bulunduğu çevre arasında dengeli bir ilişki kurabilmesi ve bu ilişkiyi sürdürebilmesidir. Çocuğun belirli bir sınır ya da engellenmesinden sonra çevresiyle olan ilişkilerinin bozulması uyumsuz davranışları sergilemesini doğurur” dedi.
Başkan Demirci, Kaliteli Eğitim İçin Tüm İmkânları Kullanacağız
Karşılıklı saygı, çocuğa kaliteli zaman ayırma, cesaretlendirme, sevgiyi anlatmak gibi bir çok ara başlık altında konuyu özetleyen konuşmaların olduğu seminere katılan Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, eğitime büyük önem verdiklerini ve kaliteli bir eğitim için her türlü girişim ve yöntemi deneyerek çağımıza uygun eğitim modelini, günümüz teknolojisinden faydalanarak eğitim kurumlarındaki öğrencilere aktaracaklarını ifade etti. Başarı için öğretmen-öğrenci ve veli ilişkisinin doğru kurulmasının önemli olduğunun altını çizen Başkan Demirci, bu zorlu eğitim yolunda velilere de büyük iş düştüğünü belirtti. Katkılarından ötürü İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde görev alan Yrd. Doç.Dr. Emine Ayyıldız’a teşekkür eden Başkan Demirci, günün anısına hediye taktim etti.
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