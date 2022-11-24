ÖGRETMENLER FEDAKÂR KAHRAMANLARIMIZDIR

Partinin haftalık il yönetim kurulu toplantısında basına konuşan Aras; “Sözlerime toplumumuzun fedakâr kahramanları olan öğretmenlerimizin gününü kutlayarak başlıyorum. Öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek az gelir” diyerek başlayan Aras, yeniden refah partisi iktidarında hem önceliklerinin eğitim olacağını dile getirdi. Eğitim politikasının ilk hamlesi öğretmenlerimizin sorunlarını çözmektir. Diyen Aras bu konu üzerinde genel merkez düzeyinde özel olarak çalıştıklarını belirtti.

YENİDEN REFAH PARTİSİ 4 YAŞINDA.

Ardından yeniden refah partisinin 4 yaşını doldurduğunu hatırlatan Aras bu gündemle ilgili geniş açıklamalarda bulundu.

Konuşmanın satır başları şu şekilde;

Yeniden Refah Partimizi kurarken binlerce yol arkadaşımızla birlikte yaşadığımız heyecan, merhum Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın 1969’da başlattığı kutlu yürüyüşün ilk adımlarının heyecanı ile aynı heyecandı. Partimizi kurarken, yola çıkarken karşılaşacağımız zorlukları biliyorduk. Birinci 40 yılı bizzat yaşadığımız için, İkinci 40 yılda da nasıl engellerle karşılaşacağımızı, hangi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımızı, bu yolun uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu, bu yolda yürümenin zor ve zahmetli olduğunu biliyorduk.

Bütün zorluklara karşın sabrın, mücadelenin, kararlılığın, azmin, cihat şuuruyla çalışmanın, Milletimizi, tüm İslam Alemi’ni ve tüm mazlumları maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarma heyecanının, imanın ve inancın karşısında hiçbir beşerî gücün duramayacağını da biliyorduk ve bu şuurla yola çıktık…

EZİLENLER İÇİN YOLA ÇIKTIK. TÜM TÜRKİYE’ DE TEŞKİLATLANDIK.

“Milletimiz için Biz Varız”, “Tüm Ezilenler için Biz Varız” dedik …

Geldiğimiz noktada Yeniden Refah Partimiz ’in Türkiye genelinde yüz binlerce teşkilat mensubuyla var olan, çalışan, ülkemizin ve milletimizin geleceği için projeler, çözümler üreten büyük bir teşkilat haline geldiğini görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün itibariyle 81 ilimizde, 900’den fazla ilçemizde teşkilatlarımızı kurduk. Pek çok ilimizde köy ve mahalle teşkilatlarımızı tamamladık. Hakkari’mizden Çanakkale’mize, Sinop’umuzdan Antalya’mıza ülkemizin her köşesini ahlak ve maneviyatın “Hilali”, bereketin ve kalkınmanın “Başağı” ile kuşanmış tabelalarımız ve bayraklarımız sarmış durumdadır. İl ve ilçe kongrelerimizin tamamlanması sonrasında, “2.Olağan Büyük Kongremizi” çoğunluğu gençlerden oluşan 65.000’den fazla kişinin katılımı ile, siyasi tarihimizin en büyük kongresi olarak gerçekleştirdik. Şu anda 300 bini geçkin resmi üyemiz ve 100 bine yakın sandık baş müşahidimiz ile Yeniden Refah Partimiz, Türkiye siyasetinin her geçen gün hızla büyüyen gücü ve parlayan yıldızı haline gelmiş durumdadır.





İKTİDARA GELDİGİMİZDE NELER YAPACAĞIMIZI PLANLADIK.

Bugüne kadar partimiz tarafından ortaya konulan; “Milli Kaynak Paketleri” kitabımız, “81 İlimize Yüzlerce Refah Projesi” kitabımız, “Biz Türkiye’yi Biliyoruz” ve “Rantsal Değil, Kentsel Dönüşüm” kitaplarımız başta olmak üzere, hazırladığımız tüm projeleri titiz çalışmalarla hazırladık ve tüm Milletimizle paylaştık. Bunlara ilaveten, partimizin “gölge kabinesi” olarak adlandırabileceğimiz “Milli Siyaset Kurullarımız” iktidarımızın ilk 100 gününde tüm bakanlıklarda hangi icraatları gerçekleştireceğimizi ortaya koyacak kitaplarımızı hazırlamaktalar.

İKTİDARI DOĞRU YAPMAYA TEŞVİK ETTİK.

Yaptıkları doğru muhalefetin iktidarı sürükleyen bir etki ortaya çıkardığını belirten Aras, bu durumun örneklerini şu şekilde sıraladı;

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını çekmesi

Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması

Çok sayıda valiliğimizin ve üniversitelerin zorunlu PCR Testi dayatmasından vazgeçmesi

EYT Mağdurları konusunun yeniden hükümetin gündemine girmesi

Geçtiğimiz aylarda çiftçimizin elinde kalan ve çürüme tehlikesiyle karşı karşıya olan tarım ürünlerinin devlet tarafından satın alınması