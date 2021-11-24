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Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

24 Kasım 2021 Çarşamba 13:05

Karamürsel Hükümet Konağı önündeki tören, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selçuk Katırcıoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Karamürsel Kültür Merkezi'nde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Nazmi Oğuz Ortaokulu Müdürü Bilal Demir, yaptığı konuşmada, 24 Kasım'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği gün olduğunu belirtti.

Öğrencileri bilgiyle donatıp geleceğe hazırlayan, onları milli ve manevi değerlerine bağlı, vicdanlı, ahlaklı, merhametli, vatan, bayrak ve millet sevgisiyle dolu bireyler olarak yetiştirmenin en kutsal görevleri olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti: 

"Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimize meslek hayatlarında başarılar, emekli olan öğretmenlerimize, sağlık ve mutluluk içinde huzurlu emeklilik hayatı diliyorum."

Öğretmen ve öğrenciler, daha sonra müzik dinletisi sundu.

Etkinlikte, aday öğretmenlerin yemin töreni yapıldı, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ve plaketleri, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gölcük'te de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Anıtpark'ta tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tayyar Mert, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



AA
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