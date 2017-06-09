Oğuz Aydemir ile tarih ve kültür söyleşisi

42 yıl içinde neler gördük, neler yaşadık? Kimler geldi, kimler geçti. Geriye doğru baktığımda hayatın ne kadar acımasız olduğunu gördüm. Zamanı çok iyi değerlendirenler gök kubbede hoş seda bırakanlar, zaman geçse de unutulmuyor ve hatırlanıyorlar. Makamlar, mevkiler gelip geçici. Güç ve kuvvet sahibi olanlar zenginlikle paraya hükmedenler, sadece yaşadıkları zamanda hatırlanıyorlar. Yaşadığım Gebze’de nice zenginler gördüm. Nice anlı şanlı sanayiciler vardı. Bunlar çoktan unutuldu. Adları hatırlanmıyor bile. Bu sanayicilerden birisi var ki Gebze durdukça duracak ve yaptığı kültür hizmetleriyle Gebze Bölgesi’nde saygıyla anılacaktır. Bu isimlerden birisi de Gebze sanayi tarihinde önemli yeri olan Bericap firmasının ortaklarından sanayici Oğuz Aydemir.



OĞUZ AYDEMİR İLE TARİHİ RÖPORTAJ

Oğuz Aydemir ismi Gebze’de yaptığı kültür hizmetleriyle bilinen bir isim. Kendisiyle ilk kez 1998 yılında Gebze tarihi Belgeselini çekerken Eskihisar Kalesi ve Osman Hamdi Bey müzesinin korunup, tamir edilmesine yaptığı katkıyla ilgili söyleşi yaparken tanışmıştık. Kendisiyle en son 2001 yılında bir toplantıda görüşmüştük. 15 yıldır unutamadığım bir isimi. Yaptığı hizmetlerle saygıyla andığım bir isim. Kendisiyle önceki gün İstanbul Nişantaşı’nda tarihi bir röportaj gerçekleştirdik. Gebze Bölgesi’ne yaptığı kültür hizmetlerini konuştuk. Önemli bilgiler aldım. Kendisi şu anda Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’de yaşıyor. Burada kültürm hizmetlerine devam ediyor. Yaptığı kültür hizmeti Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın da dikkatini çekmiş olacak ki Başbakanlık TİKA’ya talimat veren Erdoğan, Hırvatistan’da ki Osmanlı eserleriyle ilgili restorasyon çalışmaları başlatıldı. Sayın Aydemir ile bu konuları görüştük ve uzun bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisiyle yaptığımız söyleşi önümüzde ki aylarda Devri Alem belgesel programında bir çok TV kanalında yayınlanacak. Oğuz Aydemir beye bizde Kocaeli Ansiklopedik Belgesel kitabımızı hediye ettik.



KÜLTÜR VE TARİHE HİZMET EDENLER UNUTULMAZ

Makam ve mevkiler gelip geçicidir. Bir çok meslek vefasızdır hiç kimseyi memnun edemesiniz, Ancak kültüre ve tarihe hizmet edenler unutulmaz.

Gebze kültür tarihine çok önemli hizmeti olan, Hünkar çayırına Osmanlı'nın kuruluşunun 700 yılı anısına Fatih anıtı diken, Osman Hamdi müzesini yıkılmaktan kurtarıp tanıtan, Eskihisar kalesini restore edip kazılar başlatarak kültürümüze kazandıran, Kurtuluş savaşı komutanlarından Yahya Kaptan’ın Tavşancıla heykelini diken Gebzeli sanayicilerden Oğuz Aydemir ile söyleşimiz gerçekten çok keyifli oldu.

Oğuz bey Bir dönem kültür bakanlığı baş danışmanlığı da yapmış bir isim.

Kocaeli ve Gebzeli yetkililere haklı olarak sitem eden Aydemir'in kültürümüze kazandırdığı eserleri İzmit lobisi yüzünden koruyamıyoruz. Fatih Otağı ranta kurban gidiyor, Eskihisar kalesi yıkılmaya terk edildi.

Gebze ve Kocaeli Büyükşehir belediye başkanlarına buradan bir çağrıda bulunuyorum. Oğuz beyin adını bir park ve caddeye vererek yaşatınız ki başka Oğuz beyler çıkıp kültür hizmeti yapmaya devam etsin.