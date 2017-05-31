Oğuz Aydemir ve Vefasızlık

İnsan eser ve Hizmetleri ile yaşar. Oğuz Aydemir Gebze'de kurulu Bericap firmasının yöneticisi olarak 20 sene önce Eskihisar’da bulunan Osman Hamdi bey Müzesi, Eskihisar Kalesi, Yahya Kaptan anıt mezarı ve Osmanlı'nın Kuruluşu’nun 700 yıl dönümü anısına Hünkar Çayırı’na çok önemli bir Fatih anıtı ve tuğrasını yaptıran bir kültür adamı.

İSMAİL KAHRAMAN/ MAKALE









Gebze'den yıllar önce ayrıldı. Eşinin memleketi Hırvatistan'a yerleşti. Burada da boş durmayarak Osmanlı dönemine ait bir çok tarihi eseri bulup, belge ve fotoğrafları ile İngilizce ve Hırvatça kitap haline getirip yayınladı. Bir kitap da Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’a verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuz beye yakın ilgi gösterip bu kitap üzerine TİKA’ya talimat verip Hırvatistan'daki Osmanlı eserlerini tamir ettirmeye başladı. Böylelikle Hırvatistan'da bir çok Osmanlı eseri koruma altına alındı.

29 Mayıs İstanbul'un fethi ile ilgili burada yazdığım köşe yazısı ve www.gebzegazetesi.com da yayınlanan Canlı yayınımız üzerine beni telefonla arayan Oğuz Aydemir bey ile uzun bir sohbet ettik. Oğuz bey Çeşme'de Osmanlı donanmasının yakılması ile tarihimize çeşme faciası olarak geçen çeşme batıkları ve su altı araştırmaları ile ilgilenip müzeler kurmaya çalıştığını belirtti. Yazımızı ilgiyle okuduğunu ifade eden Oğuz bey, Hünkar Çayırı ile ilgili yayınımızdan dolayı teşekkürlerini bildirdi ve Hünkar Çayırı üzerinde oynanan rant oyunları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir rapor gönderebileceğini de söylemesi Gebze'ye vefasını yansıtıyor.

Kocaeli'deki ilgili ve yetkililere sitem eden Aydemir, Vefanın unutmamak ve hatırlamak olduğunu söylüyor.

Keşke Kocaelililer ve Gebze Oğuz Aydemir'i anlayıp yakından tanıyarak hak ettiği değeri ve vefayı verselerdi. Keşke Gebze'den Milyonlar kazanan sanayici ve iş adamlarımız, Oğuz Aydemir gibi yıllar sonrada hatırlanacak örnek kültür hizmetleri yapabilselerdi.

İnsan Eserleri ile yaşar. Vefalı olmak adam gibi adam olmaktır.

Oğuz bey Gebze'de saygı şükran ve vefa ile hatırlanacak.



OĞUZ AYDEMİR KİMDİR?

1950 yılında Ankara'da doğmuştur, T.E.D. Ankara koleji, Talas Amerikan ortaokulu, Tarsus Amerikan koleji, İstanbul Üniversitesi iktisat fakültesi, Amsterdam üniversitesi Avrupa enstitüsünde eğitim görmüştür. 1976 yılından beri sanayicidir. İstanbul Sanayi Odası Meclis üyeliği, İ.S.O. Meslek Komitesi üyeliği ve Eğitim Komitesinde görev almıştır. TÜSİAD üyeliğinde bulunmuştur. Kültür Bakanlığı Bakanlık Fahri Danışmanı, Texas A&M,INA (Institute of Nautical Archaeology) Direktörü, TINA Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı Yönetim Kurulu ve Başkanı, YASED Yabancı Sermaye Derneği üyeliği, ÇEVKO Çevre Koruma Vakfı üyeliği, ASD Ambalaj Sanayicileri Derneği üyeliği, Türk Böbrek Vakfı ve Türk Kalp Vakfı üyeliği, TAÇ Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı üyeliği, Türk/Japon İşadamları Derneği üyeliği, DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi, Türk/Özbek İş Konseyi üyeliğinde bulunmuştur.

İstanbul Filarmoni Derneği Şeref üyeliği, PAGEV Plastik Araştırma Geliştirme Vakfı üyeliğinde bulunmuştur.



Oğuz Beyin yapmış olduğu çalışmalar, kazandırdığı eserler ile ilgili bilgileri kendi web sitesi http://oguzaydemir.com/ adresinden okuyabilirsiniz. Ben de bu güzel çalışma ve eserlerinden dolayı kendisini bir kez daha kutluyorum.