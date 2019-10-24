Okçulardan 9 madalya geldi

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından ilk defa düzenlenen Geleneksel Okçuluk Türkiye Açık Hava Şampiyonası’nda mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu sporcular 9 madalya kazandı. Başarılı kemankeşler turnuvayı 1 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı.

İCLAL TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular bireysel ve takım kategorilerinde olmak üzere toplam 9 madalya kazanmayı başardı. Şampiyonada mavi beyazlı kulübün alt yapısından yetişen İclal Uzun, Yıldız Bayanlar kategorisinde altın madalyanın sahibi olurken Nurdan Hümeyra Fidan ise bronz madalya kazandı.

BİREYSELDE BAŞARI BÜYÜK

Bireysel Puta atışlarında mücadele eden Kağıtsporlu Hamza Yolcu Minik Erkek (10-11 Yaş) kategorisinde Türkiye 2.si, M. Bengisu Kaytaz Minik Kız (12-13) Kategorisinde Türkiye 3.sü, Ahmet Haliloğlu Minik Erkek (12-13) kategorisinde Türkiye 2.si, Sude Kılıç Genç Kız kategorisinde Türkiye 3.sü oldular.

TAKIMDA 3 TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ

Takım puta yarışlarında mücadele eden Kağıtsporlu geleneksel okçulardan Hamza Yolcu, E. Kağan Yağcı, Tunahan Yıldız Minik Erkek kategorisinde (10-11) Takımı Türkiye 2.si, Mustafa Arslan, Bilal Konyalı ve Ömer L. Akçan Genç Erkekler Takım kategorisinde Türkiye 2.si, Sude Kılıç, Berra Selvi ve Yüsra Gökdemir Genç Kız Takım kategorisinde Türkiye 2.si olmayı başardılar.

“BU BAŞARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından ilk defa düzenlenen Geleneksel Okçuluk Türkiye Açık Hava Şampiyonası’ndan önemli başarılar elde ettiklerini belirten Kağıtspor Geleneksel Okçuluk antrenörü Ertan Silan; “Üç yıldır Kağıtspor’da Geleneksel Okçuluk branşında Kocaeli’nin gençlerini eğitiyoruz. Federasyonumuz tarafından ilk defa düzenlen bu şampiyonada, elde ettiğimiz bu başarılar bizim için çok önemli, çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İnşallah ilerleyen yarışmalarda çok daha iyi sonuçlar elde edeceğiz.” dedi.













