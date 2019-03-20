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Okçuluk turnuvası yapıldı!

Birinci Fatih Sultan Mehmet Han Geleneksel Okçuluk Turnuvası'na 22 ilden ve Makedonya, Özbekistan ve Kırgızistan gibi birçok ülkeden olmak üzere 69 takım ve 276 kemankeş (Okçu) katıldı. Müsabakalarda heyecan ve renkli anlar bir aradaydı.

Okçuluk turnuvası yapıldı!

20 Mart 2019 Çarşamba 14:01

KORTEJ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Turnuvanın bir gün öncesinde okçuluğu tanıtımı ve teşviki amacıyla konaklamanın yapıldığı Otel Lamec'in önünden Alaaddin Kurt Stadyumu'na bir kortej yürüyüşü yapıldı. Korteje katılan kemankeşler, geleneksel kıyafet ve okçuluk ekipmanlarıyla  çok renkli görüntüler sergilediler. Bu organizasyon sonraki yıllarda da devam ettirilerek geleneksel bir hal alması ve okçuluğun yaygınlaştırılması  hedefleniyor.

ÇEKİŞMELİ KARŞILAŞMALAR

Turnuva  büyük bir çekişmeli ancak çok dostluk içinde geçti. Yarışmanın öncesinde ve sonrasında kemankeşlerin konaklama, kahvaltı ve yemek vb. tüm ihtiyaçlarını karşılayan Gebze Gençlik ve Spor İlçe müdürü Gökhan Yavaşer Bey, bütün katılımcıların gönülden takdirlerini topladı. Turnuvanın derece sıralamasında ise; 1.Hasanağa Geleneksel Okçuluk Kulübü, 2.Soma Sotesspor Gençlik Kulübü, 3.Ümraniye Belediyesi Geneksel Okçuluk Kulübü, 4.Porsuk Gençlik ve Spor Kulübü yer aldı.


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