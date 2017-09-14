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Okul çevresinde bekleme yapmak yasak!

Kocaeli Valiliği, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi alınan kararları açıkladı.

Okul çevresinde bekleme yapmak yasak!

14 Eylül 2017 Perşembe 16:50

İŞTE KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"2017-2018 Eğitim ve Öğretim dönemine 18.09.2017 Pazartesi günü başlanacağından, tüm ailelerimizin en değerli varlığı olan, eğitim çağına giren ve eğitime devam eden çocuklarını huzur ve güven ortamı içerisinde okullara göndermeleri, okul çıkışı yine sağlık, güven ve huzur içerisinde evlerine dönmeleri, toplumun temel taşları olarak eğitim ve öğretim gören çocuklarımızı; uyuşturucu, uyarıcı madde bağımlılığından ve bunların ticaretini yapan kötü ve art niyetli kişi ve grupların tehlikelerinden korumak amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. maddesine göre Valiliğimizce aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

İlimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okulların bahçelerinde, giriş ve çıkışları ile çevrelerinde öğrencilerin aileleri, velileri ve okul idarecileri, öğretmenleri ile okul çalışanları dışında ilgisiz kişi veya gruplar ile seyyar satıcıların bulunmaları, buralarda bekleme yapmalarının,

Okulların çevrelerinde bulunan market, bakkal ve büfelerde öğrencilere tek dal diye tabir edilen sigara satışının, (18 yaşından küçüklere sigara satışı kanunen yasak),

Okul çevrelerinde bulunan internet kafelere okulların açık olduğu saatlerde öğrencilerin alınmasının, YASAKLANMASINA, karara uymayanlar hakkında okullarda Valiliğimizce görevlendirilen irtibat görevlileri ve kolluk kuvvetlerince, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesi gereğince idari yaptırım tutanağı düzenlenerek 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesine göre mülki amirliklerce cezai işlem uygulanmasına karar verilmiştir." 
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