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Okul kantinlerine zabıta denetimi

Dilovası Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla ilçe merkezindeki okul kantinlerine denetim gerçekleştirdi

Okul kantinlerine zabıta denetimi

28 Eylül 2017 Perşembe 11:16

Zabıta görevlilerinin, yapmış olduğu denetimlerde, gıda maddelerinin son tüketim tarihine, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına, çalıştırma ruhsatları bulunup bulunmadığına bakıldı. Denetlemelerin yanı sıra, kantin işletmecilerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler de yapan ekipler, denetimlerin belli aralıklarla devam edeceğini belirttiler. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar yapılan denetimler ile ilgili , "Zabıta ekiplerimizce sık sık bu tür denetimleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde beslenmesidir. Geleceğimizin teminatı olan öğrencileri kardeşlerimizin sağlıklı beslenmesi için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Çocuklarımızın da gazlı içecekler ve fast food ürünleri yerine süt, ayran, portakal suyu ve meyve tüketmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

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