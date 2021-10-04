OKUL MÜFREDATÍ ENTEGRE OLACAK





Uluslararası programın önceliği, Kaliteli Eğitim ve Sürdürülebilir Kalkınma Ortaklığının Gerçekleştirilmesinde Gazeteciliğin İyileştirilmesi ve İyileştirilmesi için Küresel Girişim tarafından geliştirilen kaynakların kullanımını geliştirmektir.

Gazetecilik ve İletişimde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer Orta Asya gazetecilik üniversitelerinden gelen iletişim projelerini ve araştırmaları, UNESCO müfredatını, toplumsal cinsiyet akışını ve BM faaliyetleri ile koordinasyonu destekler, projenin kurumsal çerçevesini oluşturur. Basılı ve Elektronik Medya Bölümü ayrıca Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan'daki üniversitelerde araştırma gazeteciliğinde büyük veri üzerine seminerler düzenlemekte, UNESCO yönergelerini yaymakta, kaynakları paylaşmakta ve yardım sağlamaktadır.

Orta Asya'daki 55 gazetecilik üniversitesi, gazetecilik eğitiminde UNESCO müfredatına ihtiyaç duyuyor. Günümüzde tarih gazeteciliği, Orta Asyalı gazetecilerin etkileşimli grafikler ve görsel içerik kullanmaları için etkili bir araç haline geldi. Ancak en önemli gerçekler ve tarihsel veriler bu aşamada kaybolduğundan, UNESCO veri gazeteciliği müfredatını araştırma gazeteciliğinde etkin kullanımına uyarlamak için öğretmen ve araştırmacıların yetiştirilmesi gerekmektedir.

Veri kullanan araştırma gazeteciliği, Orta Asya'da henüz ayrı bir tür haline gelmedi. Bu proje, Orta Asya bölgesindeki 19 üniversitenin gazetecilik fakültelerinde veri gazeteciliği eğitiminin kalitesini artıracak ve araştırma gazeteciliğinin etkinliğini artıracaktır. Önerilen proje, UNESCO'nun araştırma gazeteciliği müfredatını Orta Asya'da eğitim, cinsiyet ve sağlık alanlarındaki gazetecilik araştırmalarına entegre etmeyi ve uyarlamayı amaçlıyor. Orta Asya Üniversiteleri Gazetecilik ve İletişim Derneği üyeleri olan gazetecilik fakültelerinin akademisyenleri, gazetecilik ve iletişim alanında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunur. 2019 yılından bu yana, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ile yenilikçi bir yüksek lisans programı "Veri Gazeteciliği" ve çift diploma diploma programı "Büyük Veri ve Gazetecilik" başlattı.

Orta Asya üniversiteleri, gazetecilik eğitimindeki en iyi uygulamaları temel alan küresel girişim IPDC'ye uygun olarak veri gazeteciliği eğitiminin kalitesini artıracak. Almatı, Duşanbe, Taşkent ve Bişkek'te tarih gazeteciliği alanında uluslararası ve ulusal uzmanların katılımıyla bu üniversitelerde müfredat geliştirme eğitimleri düzenlenecek. Yeni bilgi ve becerilerin edinilmesine yönelik eğitimler sonucunda, katılımcı ülkeler arasında deneyim alışverişi ve geliştirilmesi temel sonuçtur. Orta Asya'daki ulusal gazetecilik ve iletişim üniversitelerine veri gazeteciliğinin entegrasyonu, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin önceliklerinden biridir.













