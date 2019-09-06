Okul önlerinde yaya güvenliği önemseniyor

Vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesi için birçok ulaşım projesini hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik akışı içerisinde yayalarında güvenliğini önemsiyor. Özellikle yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan önce Ulaşım ve Trafik Yönetimi Daire Başkanlığı, okul önlerinde öğrenci ve vatandaşların karşıdan karşıya geçişlerde kullandığı yaya geçitleri, trafik levhaları ve sinyalizasyon sistemlerinde onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yaz dönemi boyunca Kocaeli’nin birçok okul bölgesinde yapılan çalışmalarla yayaların güvenliği ön planda tutuldu.

“ÖNCE YAYA” ZEMİN İŞARETLERİ HAZIRLANDI

Yaz aylarında aralıksız bir şekilde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle öğrencilerin okullara giriş çıkışlarının güvenliği için “Önce Yaya” zemin işaret ve sembolleri yenilendi. Üç boyutlu yaya geçitlerinin de yapıldığı çalışmalarda araçların yaya geçişine ve okul bölgesine yaklaştığını ifade eden trafik levhalarının da bakım ve onarımını yapıyor. Ekipler yaya geçidi ve trafik levhalarının durumuna göre tamamen yenileme çalışması da yapabiliyor. Çalışmalar kapsamında yoğun araç trafiğinin bulunduğu okul bölgelerindeki sinyalizasyon sistemlerinin bakımları da yapılıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla araçların okul ve yaya geçidine yaklaştıklarına dikkat çekilerek yavaşlamaları sağlanıyor.

İLK GEÇİŞ HAKKI YAYALARIN

Ulaşım ve Trafik Yönetim Daire Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği yaya geçidi ve trafik levhası çalışmasıyla, araçlara ilk geçiş hakkının yayalara ait olduğu vurgulanıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan bu çalışmalarla 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Dönemi’nin ilk haftası öncesinde, öğrenci ve vatandaşların geçiş güvenliği arttırılmış oldu. Yaya geçidi ve trafik levha yenileme imalat çalışmaları okul, hastane ve diğer hizmet kurumları önünde yıl boyunca rutin bir şekilde yapılıyor.

“YAYA ÖNCELİKLİ TRAFİK YILI”

Trafik akışı içerisinde araçların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi kadar yayaların da kendi güzergâhlarında güvenli bir şekilde yürüyebilmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda 2019 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından, “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edildi. Bu kapsamda yayalara öncelik vermeyen sürücülere yönelik, cezalarda artışlar yapıldı.