banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Okullar dezenfekte edildi

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm okullarda haşerelere karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Okullar dezenfekte edildi

14 Eylül 2017 Perşembe 16:09

Okulların açılması ile birlikte öğrencilerin daha steril bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla yapılan çalışma ile ilçe sınırları içerisindeki tüm okullarda ilaçlama çalışmaları tamamlandı. Öğrencilerin gününü büyük bir bölümünü okulda geçirdiklerini ve okullardaki yoğunluk sebebiyle ilaçlama ve dezenfekte çalışmasının yapıldığını ifade eden yetkililer ilaçlama çalışmalarının yıl içerisinde de belirli periyotlarda süreceği bilgisini verildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
2 çocuk babası intihar etti 2 çocuk babası intihar etti
İstişare Toplantıları Devam Ediyor İstişare Toplantıları Devam Ediyor
TDBB, Yürütme Kurulu toplantısını yaptı TDBB, Yürütme Kurulu toplantısını yaptı
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!
Atıksu ve Suyun Geri Kazanımı Konuşuldu Atıksu ve Suyun Geri Kazanımı Konuşuldu
Ankara'da kritik gün! Ankara'da kritik gün!
Yukarı Çık

banner149

2 çocuk babası intihar etti
Çalıştığı fabrikanın Konya’ya taşınmasının ardından eşi ve çocuklarından uzak kaldığı için...

Haberi Oku