Okullar dezenfekte edildi

Okulların açılması ile birlikte öğrencilerin daha steril bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla yapılan çalışma ile ilçe sınırları içerisindeki tüm okullarda ilaçlama çalışmaları tamamlandı. Öğrencilerin gününü büyük bir bölümünü okulda geçirdiklerini ve okullardaki yoğunluk sebebiyle ilaçlama ve dezenfekte çalışmasının yapıldığını ifade eden yetkililer ilaçlama çalışmalarının yıl içerisinde de belirli periyotlarda süreceği bilgisini verildi.