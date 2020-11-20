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Okullar Sınav İçin Dezenfekte Edildi

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, pazar günü yapılacak KPSS öncesi okullar dezenfekte edildi

Okullar Sınav İçin Dezenfekte Edildi

20 Kasım 2020 Cuma 15:01

Gebze Belediyesi ekipleri ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi okulları dezenfekte etti. Adayların temiz ve steril bir ortamda sınava girebilmeleri amacıyla başlatılan çalışma kapsamında KPSS’nin yapılacağı 44 okul özel olarak hazırlanan solüsyonla belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.


CAMİLER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca, camilerde de dezenfekte çalışması yürütüyor. Vatandaşların steril ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için ekipler tarafından camiler belirlenen periyotlarla dezenfekte ediliyor. Belediye yetkilileri dezenfekte çalışmalarının belirlenen program dahilinde devam edeceği bilgisini paylaştı.  





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