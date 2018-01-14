Okullara robotik kodlama eğitimi

Kocaeli Bilim merkezi, “iklim değişikliği alanında kapasitenin geliştirilmesi” hibe programı kapsamında eğitim çalışmalarına başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İklim değişikliği konusunda Bölgesel Çevre merkezinin düzenlediği hibe programında, “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi” isimli proje ile hibe almaya hak kazandı. Bu kapsamda projenin eğitim ayağı olarak Bilim Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandı. Yapılan protokol gereği seçilen okullara Büyükşehir tarafından robotik laboratuvarı kurulacak.

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevrenin korunması için Bölgesel Çevre Merkezi ile yapılan “Sera Gazı Envanteri’nin Çıkarılması ve İklim Değişikliği Eylem Planının Oluşturulması çerçevesinde eğitim çalışmalarına başlıyor. Kocaeli Bilim Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol anlaşmasına göre, seçilen ortaokul ve liselere robotik laboratuvarı kurulacak. Laboratuvarların kurulmasından sonra okullarda verilecek olan robotik kodlama eğitimi için, seçilen okulların öğretmenlerine robotik kodlama eğitimi verilecek.

12 OKUL SEÇİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile robotik ve kodlama alanında çalışma yapan 12 ilçeden 6 ortaokul ve 6 lise belirlendi. Belirlenen okullarda bu eğitimi verecek öğretmenlere Bilim Merkezi’nde 20 saatlik robotik kodlama eğitimi verilecek. Verilecek eğitimler öncesinde öğretmenlere Bilim Merkezi’nde proje hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Proje kapsamında seçilen okullara robotik kodlama laboratuvarı kurulurken, 2’şer adet de diz üstü bilgisayar verilecek. Okullarda robotik kodlamanın yaygınlaşması amaçlanırken aynı zamanda çevresel alanlarda buluşlar yapmaları sağlanacak.

SEÇİLEN PROJELERE ÖDÜL VERİLECEK

Kocaeli Bilim Merkezinde verilecek olan 20 saatlik robotik kodlama eğitiminin ardından, öğretmenler aldıkları eğitimleri okullarındaki laboratuvarlarda uygulamalı olarak öğrencilerine aktaracaklar. Daha sonra öğrenciler tarafından oluşturulacak projeler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan çocuk şenliği için yapılacak etkinliklerde sergilenecek. Üretilen projeler arasında jüri tarafından faydalı görülen projeler ödüllendirilecek.