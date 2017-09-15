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Okullara Satranç Sınıfları

Doğru Hamlede Buluşalım Projesi’nden yeni bir hamle daha

Okullara Satranç Sınıfları

15 Eylül 2017 Cuma 17:30

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın ödüllü çalışması olan Doğru Hamlede Buluşalım Projesi yeni bir hamle gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nde talepte bulunan ilk ve ortaokullara satranç sınıfı kazandırmak için kolları sıvadı.

 

30 SINIF TAMANLANDI

Bu kapsamda 72 sınıf proje kapsamına alındı. Bunun 30 adedi tamamlandı. Geriye kalan 42 sınıf için ise çalışmalar devam ediyor. Spor Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile öğrenciler okullarında satranç oynayabilecekleri tam donanımlı bir sınıfa kavuşmuş olacak.

 

TİTİZ ÇALIŞMA

Büyükşehir Belediyesi “Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Sınıfları Projesi’ne büyük önem veriyor. Çalışma öncesinde ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla okullara yazı gönderilerek proje tanıtıldı. Projeden yararlanmak isteyen okullar kısa süre içinde başvurularını Büyükşehir Belediyesi’ne iletti. Proje kapsamında 72 okul belirlendi.

 

20 KİŞİLİK SINIFLAR

Talebin alınmasının ardından ise hızlı bir çalışma başlatıldı. Okul yönetimlerinin okul içinde belirlediği alan Büyükşehir Belediyesi tarafından  dizayn edilerek satranç sınıfı haline getirildi. Sınıflar aynı anda 20 çocuğun satranç oynayabileceği şekilde oluşturuldu. Sınıflara; 10 adet satranç masası ve sandalyeler, eğitim tahtası, eğitim modülleri yerleştirildi. Bunun yanı sıra duvarlara da satranç sporuna özgü grafitiler kondu.

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