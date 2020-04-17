Okullarda Üretilen Siperlikli Maskeler Teslim Edildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okullarımızda üretilen 5 bin adet siperlikli maske, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy tarafından İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’na ve İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan’a teslim edildi.

Valilik makamda düzenlenen teslim törenine; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik katıldı.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, görevleri sırasında daha güvenli çalışmalarına imkân sağlayacak olan siperlikli maskelerin teslimi sırasında yapmış olduğu konuşmalarında; “Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğümüz koronavirüs ile mücadele kapsamında okullarımızda önemli çalışmalar ortaya koyuyor. Maske üretimi konusunda bugüne kadar yaklaşık olarak 410 bin maske üreterek, ihtiyaç sahibi kurumlarımıza teslim etmiştir. Dezenfekte üretimi de devam edilmektedir. Biraz önce dağıtımını gerçekleştirdiğimiz siperlikli maskelerden yaklaşık 5 bin adet üretim gerçekleştirilerek, ihtiyacı olan kurumlarımıza göndermiştir. Bugün de, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda okullarımızda hazırlanan bu maskeleri İl Emniyet Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığımıza teslim ediyoruz. Görevlerinde daha güvenli bir şekilde çalışmalarına imkan sağlayacak bu maskeleri kullanarak, daha iyi bir hizmeti sunmalarını bekliyoruz ve istiyoruz. Ben bu vesileyle güvenlik birimlerimize de yürüttükleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarımız büyük bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürüyor, onlara da yapmış oldukları bu özverili ve fedakarca çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüz gibi birçok kurumumuz da bu çalışmalara destek amaçlı çeşitli katkılar ortaya koymaktadır. Bu anlamda da Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve diğer bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, üniversitelerimiz ve diğer kurumlarımızla işbirliği içerisinde Kocaeli'de önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.” diyen Sayın Valimiz, Koronovirüsle mücadeleye katkısı olan bütün kurum ve kişilere de teşekkür ederek, okullarımızda üretimi gerçekleştirilen 5 bin adet siperlikli maskeyi İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan’a teslim etti.













