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Okulların ilk gününde Büyükşehir Zabıta görev başında

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 9 Eylül Pazartesi günü okulların ilk gününde öğrencilerin güvenliği için trafiğin yoğun olduğu bölgelerde görev yapacak.

Okulların ilk gününde Büyükşehir Zabıta görev başında

06 Eylül 2019 Cuma 11:14

2019 – 2020 Eğitim Öğretim Dönemi büyük bir heyecanla 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ile Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek görev yaparak öğrencilerin okullara giriş çıkışlarının daha güvenli olması için görev yapacak. Büyükşehir Zabıta ekipleri, okulların ilk gününde öğrencilerin can ve mal güvenliği için İzmit ve Gebze başta olmak üzere il genelinde teyakkuz halinde olacak.

 

OKUL ÖNLERİ VE ANA CADDELERDE GÖREV YAPACAKLAR

Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri okulların ilk gününde İzmit ve Gebze ilçelerinde 12 motorize ve 6 ekip aracı, toplamda 40 personel ile görev başında olacak. Ekipler okul önleri ve trafiğin yoğun olduğu ana caddelerdeki kritik noktalarda, öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde gerekli güvenlik önemlerini alacak.

 

TRAFİK AKIŞININ BOZULMAMASI İÇİN DE GÖREV YAPACAKLAR 

Okulların ilk gününde öğrencilerin ulaşımını kolaylaştıran ve can güvenliğini sağlayacak olan Büyükşehir Zabıta, aynı zamanda trafik akışının sekteye uğramaması içinde görev yapacak. Emniyet birimleri ile koordineli bir şekilde çalışacak olan Büyükşehir Zabıta, gün boyunca da görevini sürdürecek. Zabıta ekipleri her eğitim öğretim döneminde olduğu gibi bu dönemde öğrencilerin can güvenliği için görev yapmaya devam edecek.

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