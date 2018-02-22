Okulun bodrum katını sanata dönüştürdüler

İlk görev yeri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 3 yıl önce Hürriyet İlk ve Ortaokulu'na atanan Tün, okulun bodrum katını kullanabilmek için okul yönetimi de katkısıyla çalışma başlattı.

Atölyede kelebek ve bulut temalarını ele alan Tün, ünlü ressamları tanıttığı dersliğin duvarlarını öğrencilerinin yaptığı resim ve taş süslemeleriyle donattı.

Boyayarak tavana ters astıkları şemsiyeler, her biri farklı renkte sıralar, okul bahçesindeki duvar resimleriyle çalışma alanını görsel anlamda zenginleştirmeye çalışan Tün, kurs verdiği diğer branş öğretmenleri ve öğrencileriyle karma resim sergisi açmayı hedefliyor.

Emra Tün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işe önce sıraları boyayarak başladıklarını, daha sonra duvar resimleriyle sanatçıların tanıtımını yaptıklarını ve son olarak da alanı şemsiyelerle renklendirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Öğrencilerin daha özgür düşünebildikleri, daha mutlu oldukları bir ortamda verimli olmaları, bakış açılarını, ufuklarını geliştirmek için böyle bir atölye oluşturduk. Burası ilk geldiğimizde bomboş bir bodrum kattı. Daha sonra yavaş yavaş doldurduk, okulun yardımları, kendi imkanlarımızla bu hale getirdik. Kullanılmayan bir bodrum katıydı..."

Tün, mesleğe başladığından beri benzer çalışmalar yaptığına işaret ederek ilk görev yeri Şemdinli'de öğretmen arkadaşları ve öğrencilere yağlıboya dersi verdiğini, resim sergileri açtıklarını anlattı.

- "Atölyemizde hangi ruh halini istersek ona bürünebiliriz"

Atölyenin renkli halini gören çocukların derse, resme olan ilgisinin arttığını gözlemlediklerini dile getiren Tün, "Hedefimize ulaştık, biraz bakış açılarını değiştirdik. Çocuklar ilk başlarda güneşli gökyüzü, kelebekler, 'Böyle bir gökyüzünde kar tanesi olur mu?' dediler. Buna engel yok, atölyemizde hangi ruh haline bürünmek istersek ona bürünebiliriz. Yaptığımız resimlere de bunu yansıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Emra Tün, okul duvarlarını resimlendirmeyi ve çevresine fidan dikmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Okul Müdürü İsmail Altun da sanatı sevdiğini vurgulayarak Tün ile tayin döneminde yaptıkları telefon görüşmesiyle tanıştıklarını, okulu tanıtırken öğretmenin aktif, üretken olduğunu hissettiğine değindi.

Görüşmede "Öğretmenim siz bize, biz de size lazımız." dediğini ve her türlü desteği verebileceklerini ifade ettiğini bildiren Altun, şunları kaydetti:

"Sağ olsun, birinci tercihle okulumuza geldi. Kendi malzemelerini, şövalelerini getirdi. Tüm imkanlarımızı zorlayarak bodrum kattaki alanı tahsis ettik, ihtiyaç duyulan malzemelerin bir kısmını temin ettik. Çocuklarımıza kendilerini iyi hissedeceği, sıcak bir ortamda eğitim öğretim imkanı gerektiğini düşündük. Burası bodrum katında bir derslik, atıl durumda, karanlık oda olarak duruyordu. Öğretmenimiz, bodrum kattaki dersliği, odayı harika bir dersliğe çevirdi. Enerjisi öğrencilerimize ve diğer öğretmenlerimize de yansıdı. Öğretmenlerimiz de yağlıboya kursu alıyorlar."