Okuma Aşkı Engel Tanımıyor

Okumanın engel tanımadığını ifade eden Mehmet Emin Yıldız ve Murat Taş, boş vakitlerini artık daha dolu dolu değerlendirdiklerini ifade ettiler. Böylesine güzel bir hizmeti Gebzelilere sunduğu için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür eden Yıldız ve Taş, artık günlerinin büyük bir kısmını nezih bir ortamda kitap okuyarak geçireceklerini ifade etti.