banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Okuma Aşkı Engel Tanımıyor

Gebze Belediyesi Beylikbağı Kültür ve Sanat Merkezi kompleksi içerisinde bulunan Beylikbağı Kütüphanesi’ne Mehmet Emin Yıldız ve Murat Taş isimli vatandaşlar üye oldu.

Okuma Aşkı Engel Tanımıyor

10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:22

Okumanın engel tanımadığını ifade eden Mehmet Emin Yıldız ve Murat Taş, boş vakitlerini artık daha dolu dolu değerlendirdiklerini ifade ettiler. Böylesine güzel bir hizmeti Gebzelilere sunduğu için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür eden Yıldız ve Taş, artık günlerinin büyük bir kısmını nezih bir ortamda kitap okuyarak geçireceklerini ifade etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Köşker Gebzelileri Meydana davet etti Başkan Köşker Gebzelileri Meydana davet etti
Tercih Yapmanın Kriterleri! Tercih Yapmanın Kriterleri!
İlk Adım Köprüsü’nün Ayakları Tamamlanıyor İlk Adım Köprüsü’nün Ayakları Tamamlanıyor
Karaosmanoğlu, Bekir ve Berk’i Yalnız Bırakmadı Karaosmanoğlu, Bekir ve Berk’i Yalnız Bırakmadı
İsmail Kahraman'ın Makale İsmail Kahraman'ın Makale
Stajyer Öğrencilere Eğitim Verildi Stajyer Öğrencilere Eğitim Verildi
Yukarı Çık

banner149

Başkan Köşker Gebzelileri Meydana davet etti
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Gebzeli hemşerilerini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde...

Haberi Oku