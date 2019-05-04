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"Okuma eylemi hobi olarak adlandırılamaz"

11. Kocaeli Fuarı’nda “İnsan İnşasında Edebiyat” konulu söyleşi gerçekleştiren Bahadır Yenişehirlioğlu, “Okuma eylemi hobi olarak adlandırılamaz” dedi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:19

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda sevenleriyle buluşan oyuncu-yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, “İnsan İnşasında Edebiyat”  adlı söyleşisini gerçekleştirdi. Kendini dinlemek için Yahya Kaptan Konferans Salonu’na gelen katılımcılara tecrübelerini aktaran Yenişehirlioğlu, “Kocaeli Kitap Fuarı, Türkiye’nin en önemli kitap fuarıdır. Türkiye’nin tüm kitap fuarlarına katılan biri olarak Kocaeli Kitap Fuarı’nı her yerde örnek gösteriyorum” dedi. 

“KÂİNATIN SAHİBİ OKU EMRİYLE SESLENİYOR BİZLERE”

‘’Hünkârım: Bir Tahsin Paşa Romanı’’ adlı son kitabını 2018 yılında yazan Bahadır Yenişehirlioğlu, “İnsanoğlunun beynini tam kapasiteyle kullanamadığıyla ilgili uzmanların görüşleri vardır. %10 kapasitesini kullanabildiğimizi söylerler. Biz insanoğlu olarak yetiştirilme şeklimiz çevremiz ve kendi tecrübelerimizle bilgi birikimimizi beynimizde depolarız. Çocukluktan itibaren depoya attığımız neyse hayatımızı da buna göre kuruyoruz. Okumak ise size yeni depolar açmanıza yarayan bir mucize gibi. İşte bundandır ki kâinatın sahibi Allah’ımız bize ‘Oku’ emri ile sesleniyor” diye konuştu.

“OKUMAYI AŞILAMAK KALİTELİ NESİLLER OLUŞTURMAMIZI SAĞLAR”

Yenişehirlioğlu, ‘’Ne kadar çok okursak o kadar akil insan haline geliriz. Metinler bizi geliştirip, kaliteli nesiller oluşturmamızı sağlar. Okuma eylemi hobi olarak adlandırılamaz. Okuma olmadan olamayız. Empati yapamaz hale gelip, hissedemez duruma düşüyoruz kitap okumazsak. Okumazsak masumiyeti, hak ve hukuk kavramlarını nasıl ön plana çıkartabiliriz ki. Hayatımızdan kitabın hiç çıkmaması gerek. Nefes alıp verme gibi doğallaşırsa kitap okuma eylemi, insanoğlunun değişimini tahmin edemezsiniz” ifadesini kullandı.

“KİTAPLARI OKURKEN İHYA OLMALISINIZ”

Okuma eyleminin bizlere empati yapmayı öğrettiğini belirten Yenişehirlioğlu, “Karakterimizin gelişmesi ve insan olarak var etmesinde bizlere yardım eden en büyük yardımcı kitaptır. Okurken güzel ve kaliteli şeyler görüyorsanız hayal dünyanızda işte o zaman okumaktan ihya olmuşsunuzdur. Eğer ihya olmadan okuyorsak ya da hiç okumuyorsak o zamanda yok oluşumuzun resmine bakıyor oluruz. Öyle bir okuma şeklimiz olmalı ki karakterimizi yaratabilmemizi sağlamalı”  açıklamasını yaptı.

TAHSİN PAŞA, MÜJDELER VERDİ

‘’Tahsin Paşa’’ karakterine de hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu, Payitaht Abdülhamit dizisinin hayranı olan konuklarına da müjde verdi. Yenişehirlioğlu, “Abdülhamid, 88. bölümde sezon sonuna girecek ve TRT ile yeni bir sözleşme daha yapıldı.  Bir sezon daha dizimiz TRT 1 ekranlarında olacak” şeklinde konuştu. Akıcı bir dille kendisini dinlemeye gelen konuklara keyifli saatler yaşatan Yenişehirlioğlu, gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti. Sunum sonunda Bahadır Yenişehirlioğlu’na Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye takdim edildi.

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