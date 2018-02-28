Okuma Yazma Kurslarıyla Eğitime Destek Oluyor

Çayırova Belediyesi Anne-Çocuk Kulüpleri, Bilgievleri ve Gençlik Merkezleri okuma-yazma kursları ile yeni bir dönemin kapılarını açtı.

Belediye eğitim ağının temelini oluşturan 3 alanda verilen eğitimlerde okul öncesinden üniversiteye kadar uzanan bir hizmet ağı oluşturan ve velilere yönelik olarak da çeşitli kurslar açan Çayırova Belediyesi, bu kurslara okuma-yazma eğitimlerini de ekledi.





100 Kursiyer Okuryazarlık Eğitimi Alıyor





Anne-Çocuk Kulüpleri, Bilgievleri ve Gençlik Merkezleri’nde eğitim alan öğrencilerin velilerinden oluşan okuma-yazma kursu şu anda 100 kursiyeriyle devam ediyor. Öğrencilerin yanısıra velilerinde ikinci adresi konumunda olan Anne-Çocuk Kulüpleri, Bilgievleri ve Gençlik Merkezleri devam eden eğitimlerde, okuryazarlığı olmayan annelere uzman eğitmenler eşliğinde okuma-yazma kursları sunuluyor.





Eğitimler Haftanın 6 Günü Devam Ediyor





Haftanın 6 günü verilen eğitimlerde ilgi ve gayretle okur yazarlığa adım atmanın sevincini yaşayan veliler, okuma-yazma kurslarının yanı sıra mesleki kurslarada katılarak, hem eğitim hem de meslek kazanıyorlar. Gençlik merkezleri ve bilgievlerinin kendileri ve çocukları için önemli bir adres olduğunuda eğitimlerde vurgulayan veliler, kendilerine sunulan tüm kurslara katılarak, gelişimde ve eğitimde önemli adımlar atıyorlar.





Demirci, “Okumanın Yaşı Yoktur”



