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Okur'dan Bıyık'a Ziyaret

AK Parti 24. Dönem Kocaeli Milletvekili ve Tübitak Martek Genel Müdürü Mehmet Ali Okur, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret ederek tebrik edip görevinde başarılar diledi.

Okur'dan Bıyık'a Ziyaret

08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:00

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Okur,  seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı Bıyık’ı tebrik ederken, “ 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde elde edilen başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sizleri de tebrik ederek görevinizde başarılar diliyorum, Kocaelimizin güzel ilçesi Darıca’ya güzel hizmetler yapacağınızdan şüphemiz yoktur.” dedi.

Nazik ziyaretlerinden dolayı AK Parti 24. Dönem Kocaeli Milletvekili ve Tübitak Martek Genel Müdürü Mehmet Ali Okur ‘a teşekkür eden Başkan Bıyık ise “Darıca’da başarılı bir seçim dönemi geçirdik. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Halkımızın bizlere emanet ettiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız. Amacımız Darıca halkını mutlu edecek projeler üretmek.” dedi.

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