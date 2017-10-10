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Okuyoruz Söyleşiyoruz Projesi

Çayırova Belediyesi Okuyoruz Söyleşiyoruz Projesi Yeni Eğitim Döneminde de Devam Ediyor

Okuyoruz Söyleşiyoruz Projesi

10 Ekim 2017 Salı 14:44

Çayırova Belediyesi’nin Çocuk Edebiyat Günleri kapsamında geçen yıl başlatmış olduğu “Okuyoruz Söyleşiyoruz” projesi 2017-2018 eğitim öğretim döneminde de doludizgin devam ediyor. Çocuklara kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırma hedefiyle yola çıkan Çayırova Belediyesi, yeni eğitim döneminin ilk programını Çocuk Edebiyatı Yazarı Süleyman Bulut ile başlatıyor. İlçe genelindeki tüm 4. Sınıf öğrencilerini kapsayan proje çerçevesinde çocuk edebiyatının önemli yazarlarını öğrencilerle buluşturan belediye, buluşma öncesinde ise çocuklara kitapları ulaştırıyor. İlk olarak Şehit İshak Öztürk İlkokulu’nu ziyaret eden belediye yetkilileri öğrencilere yazarın kitabının dağıtımını gerçekleştirdiler. Öğrencilerle bir süre sohbet eden belediye yetkilileri kitaplar ve okuma alışkanlığı ile alakalı çeşitli tavsiyelerde bulundular.

İlk Yazar Öğrenci Buluşması 25 Ekimde

Çocuk Edebiyat Günleri kapsamında sürdürülen Okuyoruz Söyleşiyoruz projesinde revizyon gerçekleştiren Çayırova Belediyesi, her ay konuk edilecek olan yazarları öğrencilerin kendi okullarında konuk edecek. Her ay farklı bir okulda gerçekleştirilecek olan yazar öğrenci buluşmasının ilki 25 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da Şehit İshak Öztürk İlkokulu’nda gerçekleşecek.

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