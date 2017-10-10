Çayırova Belediyesi’nin Çocuk Edebiyat Günleri kapsamında geçen yıl başlatmış olduğu “Okuyoruz Söyleşiyoruz” projesi 2017-2018 eğitim öğretim döneminde de doludizgin devam ediyor. Çocuklara kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırma hedefiyle yola çıkan Çayırova Belediyesi, yeni eğitim döneminin ilk programını Çocuk Edebiyatı Yazarı Süleyman Bulut ile başlatıyor. İlçe genelindeki tüm 4. Sınıf öğrencilerini kapsayan proje çerçevesinde çocuk edebiyatının önemli yazarlarını öğrencilerle buluşturan belediye, buluşma öncesinde ise çocuklara kitapları ulaştırıyor. İlk olarak Şehit İshak Öztürk İlkokulu’nu ziyaret eden belediye yetkilileri öğrencilere yazarın kitabının dağıtımını gerçekleştirdiler. Öğrencilerle bir süre sohbet eden belediye yetkilileri kitaplar ve okuma alışkanlığı ile alakalı çeşitli tavsiyelerde bulundular.

İlk Yazar Öğrenci Buluşması 25 Ekimde