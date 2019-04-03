Öldürülen öğretmenin adı okuluna verildi.

Gebze Atatürk Anadolu Lisesi’nde meydana gelen acı olay sonrası okulun ismi Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Dün Atatürk Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda, sabah okula gelen F.Ç. adındaki öğrenci ile müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu arasında yaşanan tartışma sonrası, öğrenci cebinden çıkardığı bıçakla Kuyucu’ya saldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Kuyucu hayatını kaybetmişti. Meydana gelen acı olay sonrasında Atatürk Anadolu Lisesi’nin adı Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi olarak değiştirildi.