Ölümden Döndüler!

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde serinlemek için dereye giren ve boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Kalbi durmuş şekilde sudan çıkarılan 14 yaşındaki çocuk kalp masajı ile hayata döndürüldü.

Dilovası ilçesinde ikamet ettikleri öğrenilen Adem E. (15) ile amcasının oğlu Servet E. (14) iddiaya göre öğlen saatlerinde Başiskele Doğantepe Mahallesinde bulunan bir cami dergahına ziyarete geldi. Burada bir müddet zaman geçiren ikili daha sonra serinlemek için bölgedeki derenin göletine girmeye karar verdi. Yüzme bilmedikleri öğrenilen iki kuzen, deredeki derin su birikintisine atlayınca gözlerden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp masajıyla hayata döndü

Çevredeki vatandaşların yardımlarıyla sudan çıkartılan iki kuzen ambulanslara alındı. Sudan çıktığı esnada kalbinin durduğu belirlenen Servet Eren, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine, durumu iyi olan Adem Eren ise İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalbi duran Servet Eren, doktorların yaptığı kalp masajı sonucu yeniden hayata döndürülerek yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Servet Eren’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Muhtar Öztürk: “Önlem alınsın”

Konuyla alakalı olarak açıklama yapan Doğantepe Mahallesi Muhtarı Mithat Öztürk, çocukların dereye yüzmek için girdiğini belirterek, "Yüzme bilmedikleri için boğulma tehlikesi geçirmişler. Dışarıdan bakıldığında burası derin değilmiş gibi gözüküyor ama suyun 4-5 metre derinliği var. Bundan dolayı böyle bir olay yaşandı. Derenin etrafının çevrilmesini ve bu tarz olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden yardım talep ediyorum” şeklinde konuştu.



Kaynak: Kocaeli Gazetesi