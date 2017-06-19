Gebze Belediyesi tarafından Ramazan Ayı boyunca 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen programlar kapsamında Prof. Dr. Ömer Döngeloğlu Gebzeliler ile buluştu.

Gebze Belediyesi tarafından her akşam farklı bir etkinliğe imza atılan kent meydanında Prof. Dr. Ömer Döngeloğlu hafta sonu sohbet programı gerçekleştirdi. Ramazan Ayının maneviyatını birlikte geçirmek isteyen Gebzelilerin ortak buluşma noktası olan kent meydanında bir araya gelen Gebzeliler, Ömer Döngeloğlu’nun sohbetini birlikte dinledi. Prof. Dr. Ömer Döngeloğlu sohbet programı sırasında Gebzelilerden gelen soruları da cevaplandırdı.