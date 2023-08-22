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Ömer Türkçakal Bulvarı trafiğe açıldı

İzmit’i D-130 Karayoluna bağlayan Ömer Türkçakal Bulvarında asfaltlama tamamlanırken yol tekrardan trafiğe açıldı.

Ömer Türkçakal Bulvarı trafiğe açıldı

22 Ağustos 2023 Salı 14:23

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımında önemli güzergah olan İzmit’i D-130 Karayoluna bağlayan Ömer Türkçakal Bulvarında üstyapı yenileme çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayarak yolu trafiğe açtı. Eski İnterteks Fuarı önünden İzmit Sanayiye kadar olan kısımda çift taraflı olarak yolun asfaltlaması tamamlandı. Sanayi önüne yapılan cep ile sanayiye giriş ve çıkışlar güvenli hale getirildi. İzmit Sanayiye güvenli geçiş için şerit genişletme ve düzenleme yapıldı. Sinyalizasyon çalışmalarının da kısa süre içerisinde tamamlanacağı Ömer Türkçakal Bulvarında, zemin düzenleme ve asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Yol kenarına bordur ve tretuvar imalatları, yol çizgileri, sinyalizasyon, orta refüje dekoratif aydınlatmaların yapılacağı Ömer Türkçakal Bulvarında, yol güvenliği ile konforu sağlanmış oldu. 


İHA
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