Omurilik Felci Olan genç



KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçen yıl ortaya çıkan omurilik felci nedeniyle yatağa bağımlı kalan Kadir Kontaş, hayırseverlerden ayağa kaldıran akülü sandalye ve tedavisi için destek bekliyor.

Köşklüçeşme Mahallesi'nde yaşayan Kadir Kontaş (33), 25 Temmuz 2020'de Bayramoğlu Ada Halk Plajı'nda, iskeleden dalış yaptığı sırada kafasının kum yığınına gelmesi sonucu hareketsiz kaldı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kontaş'ın omurilik felci olduğu belirlendi.

Bir süre hastanede tedavi gören ve kaza nedeniyle yatağa bağımlı kalan Kontaş, hayırseverlerden ayağa kaldıran akülü araba ve tedavisi için yardım bekliyor.

- "Gelirim yok, destek çıkarlarsa çok sevinirim"

Kontaş, AA muhabirine, perde dükkanı bulunduğunu ve kazadan sonra kapatmak zorunda kaldığını belirterek, çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Eşinin bu süreçte boşanma kararı aldığını anlatan Kontaş, "Denize balıklama atlarken omurilik felci geçirdim. Bu süreçte esnaflık yapıyordum. Kaza yaptığımdan dolayı işlerimi yapamadım. Doktorlar zaman verdi, tam net konuşamadılar. Fizik tedavi görmem gerekiyor, yoğun tedaviye ihtiyacım var." ifadesini kullandı.

Kontaş, kendi ihtiyaçlarıyla annesinin ilgilendiğini, fabrika işçisi kardeşinin maaşıyla geçindiklerini vurgulayarak, kirada oturduklarını, sosyal yardıma başvurmak zorunda kaldıklarını aktardı.

- "Maddi değeri 20 bin liradan başlıyor"

Yüzde 88 engelli raporu aldığını vurgulayan Kontaş, şunları söyledi:

"Bol fizik tedavi görmem gerekiyor. Ayrıca, ayağa kaldıran akülü sandalye var. Bunu önerdiler. Ayrıyeten pedallı bisiklet var. Bunları alıp çalışmam gerekiyor. Maddi değeri 20 bin liradan başlıyor. Şimdi o 20 bin lirayı bulamam, ayakta olsaydım eş dost yardımcı olur bulurdum. Ama bu pozisyona düştüğüm için eşimi de yuvamı da kaybettim. Bu yüzden gelirim yok, destek çıkacak kimsem yok. Bu yüzden yetkililere ve hayırseverlere sesleniyorum; yardımcı olabilirlerse çok sevinirim."

Anne Naciye Kontaş ise oğlunun ayağa kalkabilmesi için çabaladığını, ayaklarının hareket ettiğini ancak bir şey hissetmediğini kaydetti.

Bir anne olarak çok üzüldüğünü dile getiren Kontaş, "Göğsünden aşağısını hissetmiyor. Oğluma hizmet etmeyi seve seve, gururla yapıyorum. Böyle kalmaması için mücadele etmek istiyorum. Tekrar ayağa kalkabilmesi için uğraşıyorum." dedi.























